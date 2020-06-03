Kiptaş Silivri 4. Etap başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler?

Kiptaş Silivri 4. Etap ön başvuruları ne zaman alınacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İstanbul'un Silivri ilçesinde hayata geçirilen Silivri 4. Etap konutları için ön başvuruların alınacağı tarihler ve başvuru şartları belirlendi. Bu kapsamda başvuru yapacak olan kişilerde aranacak olan özellikler arasında 18 yaşını tamamlamış olması, adına kayıtlı kat irtifaklı, kat mülkiyetli bağımsız bölümün olmaması gerekiyor. Bunun yanı sıra başvuru yapacak olan kişinin İstanbul il sınırları içerisinde 1 yıllık ikametinin olması gerekiyor. İşte Kiptaş Silivri 4. Etap ön başvuru tarihleri ve başvuru şartları...

KİPTAŞ 4. ETAP BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Silivri 4. Etap Konutları için Ön Başvuru 31 Mayıs saat 24:00’da başladı ve 21 Haziran 2020 saat 17:00’de sona erecek.

KİPTAŞ SİLİVRİ 4. ETAP KONUTLARI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru sahibinin T.C. vatandaşı ve reşit olması, kendisi veya eşine ait tapuda kayıtlı, kat irtifaklı ya da kat mülkiyetli bağımsız bölümün olmaması (tarla, bağ, bahçe, işyeri ile başvuru sahibi ve eşinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç) şartı ile başvuru yapılabilir. Ayrıca hak sahibi olacak kişinin veya eşinin daha önce KİPTAŞ’tan konut satın almamış olması gerekmektedir.

18 yaşını tamamlamış bireylerin, aileleriyle birlikte yaşaması durumunda kendi adına tapuda kayıtlı kat irtifaklı, kat mülkiyetli bağımsız bölümün olmaması (tarla, bağ, bahçe, işyeri ile hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç) şartı ile başvuru yapabilecektir.

Başvuru sahibinin müracaat tarihi itibariyle İstanbul il sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet ediyor olması gerekmektedir.

Hak sahipliği kurası sonucunda aynı yerde ikamet eden bir ailede birden fazla kişiye hak sahipliği çıkması halinde aile fertlerinden sadece bir kişi ile Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi imzalanacaktır. Bu durumda hangi aile ferdinin hak sahibi olacağı kişilerin uzlaşmasına bırakılacak olup uzlaşma sağlanmaması halinde aile bireyleri arasında kura çekilecektir.

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimler için 2+1 kapalı mutfaktan oluşan 50 konut ayrılmış olup, bunlar için başvurular ayrı kabul edilecektir. Başvuruların konut sayısından daha fazla olması halinde asil hak sahipliği ve her konut için uygun miktarda yedek üye hak sahipliği de noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.

En az %40 engelli vatandaşlar için 2+1 kapalı mutfaktan oluşan 50 konut ayrılmış olup, bunlar için başvurular ayrı kabul edilecektir. Başvuruların konut sayısından daha fazla olması halinde asil hak sahipliği ve her konut için uygun miktarda yedek üye hak sahipliği de noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.

Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında sigortalı olarak çalıştığını belgeleyen tüm sağlık personeli için (temizlik görevlisi, memur, ambulans şoförü, hasta bakıcı, hemşire, doktor vb.) 2+1 kapalı mutfaktan oluşan 50 konut ayrılmış olup, bunlar için başvurular ayrı kabul edilecektir. Başvuruların konut sayısından daha fazla olması halinde asil hak sahipliği ve her konut için uygun miktarda yedek üye hak sahipliği de noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.