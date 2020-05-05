Kira yardımı başvurusu yap, nasıl yapılır? e-Devlet kira yardımı başvuru ekranı!

Kira yardımı ile ilgili detaylar vatandaşların araştırdığı konular arasında bulunuyor.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kira yardımının 36 aydan 48 aya çıkarıldığını açıkladı. Peki kira yardımı başvurusu nası yapılır? İşte detaylar...

KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

e-Devlet "Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması" kısmında başvuru yapılabiliyor.

Vatandaşları başvuru yapabilmek için önce sisteme giriş yapmaları gerekiyor.

Devamında ise açılan pencere üzerinden "Uygulamaya Git" sekmesine tıklamanız gerekiyor.Sonra "Giriş yapmak istediğiniz uygulama bazı kişisel bilgilerinize erişim hakkı istemektedir. Lütfen aşağıdaki listeyi kontrol ederek, paylaşmak istemediğiniz bir bilginiz var ise işleme devam etmeyiniz." uyarısı açılacak.

Bu ekran üzerinden istenilen bilgileri kontrol etmeniz gerekiyor.

BAKAN KURUM AÇIKLAMA YAPTI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Twitter üzerinden bir açıklama gerçekleştirdi.

Bakan Kurum, “Riskli ve rezerv yapı alanlarında muhtelif sebeplerle dönüşüm projesi bitmediği için evini alamayan vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması adına kira yardımını 36 aydan 48 aya çıkarıyoruz” ifadelerini kullandı.