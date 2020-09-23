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23.09.2020 - 12:59 | | DHA

Kiraladığı villada Hint keneviri yetiştirirken yakalandı!

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, kiraladığı villada Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen kişi gözaltına alındı. Villaya baskında 500 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kiraladığı villada Hint keneviri yetiştirirken yakalandı!

 

​İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Pirireis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi Kevser Sokak’ta bir villaya baskın düzenledi. Villanın içerisinde oluşturulan düzenekle yetiştirilen yaklaşık 500 kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevirler sökülürken, 1 kişi gözaltına alındı.

İsmi açıklanmayan şüphelinin yaklaşık 2 yıl önce kiraladığı villada tek başına yaşadığı belirtildi. Villa polis ekipleri tarafından mühürlendi.

 

 

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