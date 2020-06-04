Kireç önleyici ürün paketlerinin içinde 82 kilo eroin ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo şirketine uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyona, Diyarbakır'da 30 Mayıs'ta dur ihtarına uymayanların açtığı ateş sonucu şehit olan polis memuru 'Atakan Arslan'ın ismi verildi. Narkotik köpekler 'Zeyna' ve 'Zeus' ile yapılan aramada, karton koliler içerisinde kireç önleyici ürün paketlerinin içine gizlenmiş 82 kilo 155 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan İ.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.