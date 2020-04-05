Kırıkkale Valiliği, 50 bin maske dağıtacak

Kırıkkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan kararlarlar doğrultusunda, koronavirüs salgınının yayılmaması için pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan iş yerlerinde maske takılmasının zorunlu olduğu belirtildi. Bu süreçte vatandaşlara yardımcı olmak için belediye ekipleri tarafından pazar girişlerinde vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Yine bu kapsamda vatandaşlarımızın mağdur olmaması için temin edilen 50 bin maske yarından itibaren valiliğimiz Vefa Sosyal Destek Gruplarımız vasıtasıyla nüfus hareketliliğinin yoğun olduğu çarşı girişleri başta olmak üzere üzere belli noktalarda dağıtımı yapılacaktır. Ayrıca halk eğitim merkezlerimiz maske üretimine başlayacaktır. Marketlerimizin de ücretsiz veya cüzi bir bedelle maske temin ederek bu süreçte yer almaları önemli bir toplumsal dayanışma örneği olacaktır."