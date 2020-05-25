25.05.2020 - 13:45 | | DHA
Kırıkkale'de 3 ton sahte içki ele geçirildi
Son dakika haberi... Kırıkkale'de polisin 2 katlı müstakil eve düzenlediği operasyonda, 3 ton sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Kırıkkale Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Etiler Mahallesi'nde E.Ç.'ye (34) ait iki katlı müstakil evde sahte içki yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yaklaşık 3 aylık süren fiziki ve teknik takip sonucu E.Ç.'nin imalathaneye çevirdiği evinde sahte şarap ürettiği tespit edildi. Eve yapılan operasyonda, su tanklarının içerisinde 3 ton sahte şarap ve içki yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Sahte içki itfaiye ekiplerince su pompası ile dışarıdaki boş su tanklarına aktarılarak, kamyonlarla götürüldü. E.Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı.
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