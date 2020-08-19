Kırıkkale'de 65 yaş ve üzerinin toplu etkinliklere katılımı kısıtlandı!

Kırıkkale İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yunus Sezer başkanlığında toplandı. Korona virüs vakalarının son günlerde artmasının ardından kentte de yeni kararlar alındı. Kırıkkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde yaşamsal faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmakta olup gelinen aşamada Valiliklerce, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarına yönelik uygulamanın il bazında belirlenmesi hususu İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 12/08/2020 tarihli ve 13102 sayılı Genelgesi ile bildirilmiştir. Bu kapsamda; 1. alınan tedbirlere ilave olarak 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sağlıklarının korunabilmesi amacıyla ilimiz genelinde; düğün, kına, nişan, nikah, sünnet merasimi, mevlit, cenaze, gibi toplu etkinliklere 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların katılması kısıtlanmış olup, sadece 1. derece yakın akrabaların etkinliklerine maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet ederek katılımın sağlanabilmesine karar verilmiştir" denildi.

KURALLARA UYMAYANLAR HAKKINDA İDARİ YAPTIRIM

Açıklamada, "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sağlıklarının korunabilmesi amacıyla vatandaşlarımızın pazar yeri, AVM, sosyete pazarı gibi alışveriş mekanlarında kalabalığın yoğun olduğu dönemlerde mümkün olduğunca bulunmamasına, toplu ulaşım araçlarının yoğun olduğu zamanlarda bu araçları kullanmamalarının tavsiye edilmesine, alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.