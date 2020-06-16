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16.06.2020 - 11:29 | | İHA

Kırıkkale'de aranan şahıslara operasyon, 8 gözaltı

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası bulunan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı.

Kırıkkale'de aranan şahıslara operasyon, 8 gözaltı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Kent genelinde belirlenen 19 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda çeşitli suçlardan aranan ve aralarında kesinleşmiş hapis cezası da bulunan 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslardan hırsızlık suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi M.Y., yaralama suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K., uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y., tehdit ve basit yaralama suçundan 3 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.B., diğer çeşitli suçlardan 4 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E. tutuklanarak Keskin Cezaevine gönderildi. Hırsızlık suçundan yakalama kararı bulunan F.Ö. ile çeşitli suçlardan aranması bulunan L.M. ve R.A. ise gözaltına alındı.

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