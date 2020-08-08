Kırıkkale'de, izolasyon kapsamındaki kişiler evlerinde kontrol edildi

Koronavirüsle mücadelede uygulanacak yeni yöntemler için pilot il seçilen Kırıkkale'de kolluk görevlileri, evde gözetim altında bulunan koronavirüs hastalarını kontrol ediyor. Gün içerisinde belirlenen adreslere giden ekipler, ev karantinasındaki kişilerin hem izolasyon kurallarına uymasını sağladı hem de vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan paylaşılan koronavirüs tedbirlerine ilişkin genelgede, evlerinde izolasyona tabi tutulan kişilerin, 7 günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına uyumlarının valilik, kaymakamlık ve kolluk birimlerince takip edileceği ve bu kişilerin sıklıkla denetleneceği belirtilmişti.
Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.