MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kırıkkale'de karantina süresi dolan 62 kişi evlerine gönderiliyor
ABONE OL
01.05.2020 - 18:39 | | AA

Kırıkkale'de karantina süresi dolan 62 kişi evlerine gönderiliyor

Kırıkkale'de, yurt dışından getirilerek yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında öğrenci yurtlarında gözlem altına alınan 62 kişinin tahliye işlemlerine başlandı.

Kırıkkale'de karantina süresi dolan 62 kişi evlerine gönderiliyor

Kente 17 Nisan'da İngiltere'den getirilip Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ümmü Hatun Kız Öğrenci Yurduna yerleştirilen biri bebek 62 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu.

Yapılan sağlık kontrollerinin ardından vatandaşlar, önceden dezenfekte edilen otobüslerle memleketlerine gönderiliyor.

Polis ve jandarma ekipleri de yurt ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Vatandaşlardan Faik Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yurtta her şeyin güzel olduğunu, bundan daha iyisinin beklenemeyeceğini belirterek, "Allah devletimize zeval vermesin. Baktığımızda 'Hastaneye bile gelme' diyen devletlerin, ülkemizden alacağı çok şey var. Bu A veya B partisiyle ilgili bir şey değil, insan olmakla alakalı. Allah devletimizden razı olsun, çok duygulandım." diye konuştu.

Vatandaşlardan Aslı Akkaş da kaldıkları 14 gününün çok güzel geçtiğini, güler yüzlü kişilerin kendilerine çok iyi baktığını söyledi.

Odalarında tüm ihtiyaçlarının karşılandığını vurgulayan Akkaş, "Evimizde bu kadar rahat edemezdik." dedi.

 

 

2 metreye yakın kemane balığı Çeşme'de görüntülendiİzmir'in Çeşme ilçesinde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kemane balığı bir vatandaşı cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Askeri birliklerdeki corona virüs tedbirleri sürüyor

Askeri birliklerdeki corona virüs tedbirleri sürüyor

Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl erken emeklilik ve…

Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl erken emeklilik ve…

Ferrari’si, Mercedes’i, Audi’si olanlar 1000 lira için başvurdu

Ferrari’si, Mercedes’i, Audi’si olanlar 1000 lira için başvurdu

1 Mayıs İftar saati (vakti) kaçta, akşam ezanı ne zaman okunacak? (Ramazan imsakiyesi 2020) İstanbul - Ankara - İzmir il il bugünkü iftar (namaz) vakitleri

1 Mayıs İftar saati (vakti) kaçta, akşam ezanı ne zaman okunacak? (Ramazan imsakiyesi 2020) İstanbul - Ankara - İzmir il il bugünkü iftar (namaz) vakitleri

Sıradaki Haber