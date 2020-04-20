MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kırklareli Valisi Bilgin’in ikinci testi negatif çıktı
ABONE OL
20.04.2020 - 12:08 | | DHA

Kırklareli Valisi Bilgin’in ikinci testi negatif çıktı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in 31 Mart’ta corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından yapılan ikinci test, negatif çıktı. Bilgin’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kırklareli Valisi Bilgin’in ikinci testi negatif çıktı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin’in, 31 Mart günü yaptırdığı yeni tip corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Vali Bilgin, o günden sonra Vali Konağı’nda izolasyon sağlayarak, kimseyle temas etmedi. Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı valilik görevini resmi olarak sürdürürken, Vali Bilgin’e ikinci kez test yapıldı. Bu testin negatif çıkması üzerine Vali Bilgin’in görevine dönmeye hazırlandığı öğrenildi. Vali Bilgin'in genel sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi.

 

MSB: Harekat bölgesinde salgına karşı gerekli tedbirler alınıyorMilli Savunma Bakanlığı'nca Bahar Kalkanı Harekatı bölgesindeki birliklerde, corona virüs salgınına karşı gerekli tedbirlerin alındığı açıklandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

EBA TV - TRT canlı yayın sayfası TIKLA - İZLE : trtizle.com/uzaktan-egitim

EBA TV - TRT canlı yayın sayfası TIKLA - İZLE : trtizle.com/uzaktan-egitim

Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

Bursa'da zehir taciri 3 kişi tutuklandı!

Bursa'da zehir taciri 3 kişi tutuklandı!

Sıradaki Haber