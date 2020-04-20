Kırklareli Valisi Bilgin’in ikinci testi negatif çıktı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin’in, 31 Mart günü yaptırdığı yeni tip corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Vali Bilgin, o günden sonra Vali Konağı’nda izolasyon sağlayarak, kimseyle temas etmedi. Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı valilik görevini resmi olarak sürdürürken, Vali Bilgin’e ikinci kez test yapıldı. Bu testin negatif çıkması üzerine Vali Bilgin’in görevine dönmeye hazırlandığı öğrenildi. Vali Bilgin'in genel sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi.