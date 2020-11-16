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16.11.2020 - 11:04 | | DHA

Kırklareli'de 1 köy ve 2 apartman karantinaya alındı

Kırklareli'nde biri kent merkezinde, diğeri Babaeski ilçesinde olmak üzere 2 apartman ile Lüleburgaz ilçesine bağlı 1 köy, koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine karantinaya alındı.

Kırklareli'de 1 köy ve 2 apartman karantinaya alındı

Kırklareli Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında vaka görülen 1 köy ile 2 apartmanın karantina altına alındığını açıkladı.

Açıklamada, il merkezindeki Bademlik Mahallesi Fahri Kasapoğlu 1'inci Ara Sokak üzerindeki Ünver Apartmanı, Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesindeki Şeker Mahallesi Adnan Kahveci Sokak'ta bulunan Özer Apartmanı ve Lüleburgaz ilçesine bağlı Sakızköy'ün bugün itibari ile 14 günlük karantinaya alındığı belirtildi.

İstanbul'da toplu taşıma araçlarına korona denetimiİstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.
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