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22.12.2020 - 19:29 | | AA

Kırklareli'de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ceyhun Tangül idaresindeki 39 TA 555 plakalı otomobil, Sadullah Çelik yönetimindeki 39 BE 526 plakalı minibüs ile Eskitaşlı köyünde çarpıştı.

Kırklarelide feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı


Otomobil sürücüsü Tangül ve aynı araçtaki Serkan Sevinç, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan minibüs sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

 

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 22 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 8 oldu, 32 bin 110 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 866 bin 815'e yükseldi.
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