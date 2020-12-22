22.12.2020 - 19:29 | | AA
Kırklareli'de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ceyhun Tangül idaresindeki 39 TA 555 plakalı otomobil, Sadullah Çelik yönetimindeki 39 BE 526 plakalı minibüs ile Eskitaşlı köyünde çarpıştı.
Otomobil sürücüsü Tangül ve aynı araçtaki Serkan Sevinç, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan minibüs sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 22 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 8 oldu, 32 bin 110 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 866 bin 815'e yükseldi.