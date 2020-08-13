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13.08.2020 - 15:39 | | AA

Kırklareli'de yaralı kedi, hayata döndürüldü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, çene kemiği kırık halde bulunan kedi, belediye ekiplerince İstanbul'da götürülüp, tedavi edildi.

Kırklareli'de yaralı kedi, hayata döndürüldü

Lüleburgaz'da yaşayan Oylum Gündüz, sokakta yaralı halde kedi bulunca Lüleburgaz Belediyesi Temizlik ve Çevre Müdürlüğü'nü aradı. Gelen görevliler, kediyi Geçici Hayvan Bakım Evi'ne götürdü. Çenesinde kırık olduğu belirlenen kedi, yapılan ilk müdahalenin ardından İstanbul'daki özel bir kliniğe gönderildi. Tedavisi tamamlanan ve sağlığına kavuşan kedi, sahiplendirilmek isteniyor.

Lüleburgaz Belediyesi Çevre Sağlığı Birimi'nde görevli veteriner hekim Alper Güder, amaçlarının tedavi ettikleri tüm sokak hayvanlarını sahiplendirmek olduğunu söyledi. Hayvanların hediyelik eşya gibi satın alınmasının üzüntü verici olduğunu kaydeden Güder, "Geçici Hayvan Bakım Evi'nde öncelikli amacımız sahiplenme faaliyetlerinin artırılması. Vatandaşlarımız bu konuda duyarlı. Bizler de bu duyarlılığın artırılmasını istiyoruz. Küçük dostlarımızın yeni sıcak yuvalarına kavuşmaları için canla başla çalışıyoruz. Bu can dostumuz da yeni yuvasına kavuşmak için bekliyor" dedi.

'KAFASINI KALDIRAMIYORDU'

Yaralı kediyi bulan Oylum Gündüz de "Yanına yaklaştığımda kafasını kaldıramıyordu. Hemen süt aldım. Bu sırada Lüleburgaz Belediyesi'ne ulaştım. Sütü içemiyordu. Gözü kapanmaya başladı. Yaklaşık 15 dakikada belediyeden iki görevli geldi. Hemen alıp, götürdüler" diye konuştu.

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