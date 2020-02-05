Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalde Kırklarelispor kendi evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Bu sene şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-lacivertliler Türkiye Kupası'nda da başarı elde etme peşinde... Taraftar ise maçı kaçırmak istemezken "Kırklarelispor Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna cevap arıyor.

KIRKLARELİSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANADAL?

Kırklarelispor Fenerbahçe maçı bugün saat 14.30'da başlayacak. Mücadele aspor'dan canlı olarak yayınlanacak.

KIRKLARELİSPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER:

Kırklarelispor: İbrahim Demir, Davut, Müslüm, İbrahim Sürgülü, Bahadır, Caner, Emre, Mert, Yüksel, Enis, Malik

Fenerbahçe: Harun, Isla, Rami, Falette, Deniz, Tolgay, Mehmet Ekici, Ferdi, Zajc, Allahyar, Mevlüt

YEDEKLERE GÜN DOĞDU

Ersun Yanal, daha önceki Türkiye Kupası maçlarında olduğu gibi Kırklareli karşısında da yedek ağırlıklı bir kadro kullanmayı planlıyor. Yanal, as oyuncuları zorlu lig maratonunda dinlendirmeyi düşünüyor. Yarınki mücadelede Harun, Rami, Falette, Mehmet Ekici, Zajc, Deniz Türüç, Ferdi ve Mevlüt’ün yanı sıra İstanbulspor’dan geri çağırılan Allahyar’ın şans bulması bekleniyor.

ERSUN YANAL: HAFİFE ALMAYIN

Tecrübeli çalıştırıcı, Kırklarelispor maçı öncesi takımına uyarılarda bulundu. Ersun Yanal rakibin kesinlikle hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Yanal, “Karşımızda 2. Lig ekibi olabilir ancak kupada büyük işler başardılar. Bize karşı da ayrı bir motivasyonla oynayacaklar. Rakibi hafif alırsak, maça odaklanmazsak istemediğimiz bir sonuçla karşılaşırız. Kupada da şampiyon olmak istediğimizi göstermeliyiz” diye konuştu.

RÖVANŞ 11 ŞUBAT’TA

Bugün oynanacak maçın ardından Kırklarelisporlu futbolcular, önümüzdeki hafta rövanşta bir başka hayallerini yaşayacak. Yeşil-Beyazlılar, Kadıköy’de Ülker Stadı’nın çimlerinde Fenerbahçe’ye bir kez daha rakip olacak. Rövanş mücadelesi 11 Şubat Salı günü oynanacak.