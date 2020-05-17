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17.05.2020 - 18:51 | | DHA

Kırlangıç yuvası için böyle aldılar

Denizli'nin Çameli ilçesinde, kırlangıçlar Belevi Mahallesindeki caminin bahçesinde bulunan tuvaletin kapısına yuva yaptı. Cami derneği yetkilileri ve mahalleli kuşlar için önlem alarak tuvaletin kapısına bantla şerit çekti. Kapıya ise, 'Kırlangıç yavruları uçana kadar kullanmayın'' yazısı asıldı.

Kırlangıç yuvası için böyle aldılar

Belevi Mahallesindeki Merkez Camisinin bahçesinde bulunan tuvaletin kapısının üst kısmına kırlangıçların yuva yaptığını gören mahalle halkı, harekete geçti. Caminin kapalı olmasına rağmen bahçedeki tuvaletin kullanıma açık olması üzerine, kuşların yuvasının bozulmaması için cami derneğinin yetkilileri önlem aldı. Dernek üyeleri, tuvaletin kapısına bantla şerit çekti. Tuvaletin kapısına ise, Kırlangıç yavruları uçana kadar kullanmayın. Yuvayı bozanlar tespit edilirse cezai işlem için şikayet edilecektir yazılı bir not asıldı.

KUŞLAR RAHATSIZ OLMASIN DİYE YAKLAŞMIYORUZ

Belevi Muhtarı Hakan Acar, mahalle halkının kuşlar için duyarlılık örneği sergilediğini belirterek, Kuşlar rahatsız edilmesin diye böyle bir önlem alındı. Kapıya uyarıcı bir not yazıldı ve bantla kapıya şerit çekildi. Kuşlar rahatsız olmasın diye yaklaşmamaya çalışıyoruz. Duyarlılık gösterenlere teşekkür ediyorum dedi.

Sosyal mesafeli deniz keyfiEge Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesinde halk, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları çerçevesinde denize giriyor.Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı kentlerden Aydın'ın Kuşadası ilçesinde özellikle yazlık evleri bulunanlar yoğunluk oluşturdu.
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