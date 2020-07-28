Kırmızı göz hastalığı nedir, belirtileri neledir? Konjonktivit hastalığı için uyarı!

Kırmızı göz hastalığı için doktorlardan vatandaşlara uyarı geldi. Özellikle deniz ve havuza girenlere uyarılarda bulunan doktorlar konjonktivit'in 7-15 yaş arasındaki kişileri tehdit ettiğini belirtiyor. Peki, kırmızı göz hastalığı nedir?

KIRMIZI GÖZ HASTALIĞI NEDİR?

Halk arasında kırmızı göz hastalığı olarak da bilinen ve gözdeki şeffaf doku ile göz kapaklarının içinin iltihaplanarak kanlanmasına yol açan konjonktivit hastalığı, özellikle 7- 15 yaş arasındaki kişileri tehdit ediyor. Genellikle en yaygın olarak bir enfeksiyona bağlı olarak, bazen de alerjik bir reaksiyon sonucu oluşur. Göz gribi veya nezlesi olarak da bilinmektedir.

Göz kapağının içini kaplayan bir astar olan konjonktiva içerisinde oluşan enfeksiyondur. Bu enfeksiyona bakteri, virüs veya alerji neden olabilir.

KIRMIZI GÖZ HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Kızarıklık

Göz kapaklarının şişmesi

Yanma hissi

Kaşınma

KONJONKTİVİT - KIRMIZI GÖZ HASTALIĞI İÇİN UYARI

Tatilcilerin göz enfeksiyonundan korunması için alması gereken tedbirleri de anlatan Doç. Dr. Karaarslan, şöyle konuştu:

"Havuz ve deniz gözlüklerini biz özellikle tavsiye ediyoruz. Bu dönemde en mantıklı işlerden birisi buharlaşma yoluyla oluşacak ekstra enfeksiyon bulaşmalarını engellemek için havuz ve deniz gözlüğü kullanmak. Özellikle çocuklar bu gözlükleri kullanmalı. Ayrıca mutlaka havlu yoluyla bulaşmaların engellenmesi için kişisel hijyenik ürünlerin tek kullanımlık olanlarını tercih etmekte fayda var. Esas uyarı çocukların ve yetişkinlerin girdiği havuzların ortak olmamasını sağlamaya çalışmak çok önemli olacak."