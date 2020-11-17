MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kırmızı ışıkta geçti: 4 yaralı
ABONE OL
17.11.2020 - 19:26 | | İHA

Kırmızı ışıkta geçti: 4 yaralı

Tokat’ta, bir otomobil sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yapması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat-Turhal karayolu çevreyolu kavşağında meydana geldi. Yahya U. idaresindeki 60 BD 169 plakalı otomobilin kavşakta kırmızı ışıkta geçmesi sonucu diğer yöne geçiş yapan Barış A. idaresindeki 34 CUK 120 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile hurdaya dönen otomobilden 2 kişi yaralı olarak kurtuldu.

Kazada araç sürücüleri ile birlikte hafif şekilde yaralanan 4 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralılar ambulansla Tokat Devlet Hastanesi ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre tek yönlü olarak trafiğe kapanan yol araçların çekici ile kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kırmızı ışıkta geçti: 4 yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladıKabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak." dedi. Erdoğan, "Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek." ifadelerini kullandı
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Bakan Koca koronavirüste son durumu açıkladı

Son dakika: Bakan Koca koronavirüste son durumu açıkladı

SGK ödüyor, 5 yıl içinde geri alabilirsiniz! 7 bin 325 lira...

SGK ödüyor, 5 yıl içinde geri alabilirsiniz! 7 bin 325 lira...

Yunanistan'dan F-35 hamlesi

Yunanistan'dan F-35 hamlesi

Son dakika | 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı var mı? Kabine toplantısından hangi kararlar çıktı?

Son dakika | 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı var mı? Kabine toplantısından hangi kararlar çıktı?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet