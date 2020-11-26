MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kırmızı listedeki FETÖ'cü adliyeye sevk edildi
ABONE OL
26.11.2020 - 12:22 | | AA

Kırmızı listedeki FETÖ'cü adliyeye sevk edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan kırmızı bültenle aranırken Gaziantep'te yakalanan zanlı mahkemeye sevk edildi.

Kırmızı listedeki FETÖ'cü adliyeye sevk edildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin İslahiye-Hassa kara yolu Serinevler Mahallesi uygulaması noktasında 24 Kasım'da yakaladığı M.F.C, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kırmızı bültenle aranan M.F.C'nin 2011-2016 yıllarında ABD'de doktora eğitimi alarak Yrd. Doç. Dr. sıfatıyla finans uzmanı olduğu belirtilmişti.

Teslim olan kadın terörist örgütteki tacizleri anlattıŞırnak'ta bölücü terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan kadın terörist, ifadesinde, örgütün kamplarında yaşanan taciz, tecavüz ve şiddet olaylarını anlattı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Van’da 650 kişiye 2 milyon lira koronavirüs cezası!

Van’da 650 kişiye 2 milyon lira koronavirüs cezası!

Yüz binlere güzel haber! Erken emekli olacaklar...

Yüz binlere güzel haber! Erken emekli olacaklar...

Memur ve emeklilerin zam oranları ne?

Memur ve emeklilerin zam oranları ne?

6 yıldır riskli binada oturanlara belediye “Boşaltın” dedi olaylar çıktı

6 yıldır riskli binada oturanlara belediye “Boşaltın” dedi olaylar çıktı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet