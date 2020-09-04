Kırmızı Oda oyuncuları kimler, konusu nedir? Kırmızı Oda hangi kitaptan uyarlama?

Kırmızı Oda dizisi bugün yayın hayatına başlıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayelerinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisinde birçok isim yer alıyor. Dizide psikiyatri kliniğindeki doktorların ve hastaların hayatları ile ilgili detaylar yer alacak. Peki Kırmızı Oda konusu nedir? Kırmızı Oda oyuncuları kimler?

KIRMIZI ODA OYUNCULARI

Binnur Kaya

Tülin Özen

Meriç Aral

Burak Sevinç

Gülçin Kültür

Baran Arslan

Canberk Gültekin

KIRMIZI ODA KONUSU NEDİR?

Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir Psikiyatri kliniğinde geçen yaşanmış olaylardan esinlenerek uyarlanmıştır.

“Kırmızı Oda” dizisinde başrol oyuncusu Binnur Kaya, psikiyatri kliniği sahibi bir psikiyatristi canlandıracak.Psikiyatri kliniğindeki doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatlarının ele alınacağı “Kırmızı Oda”da izleyici ile buluşacak her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak ve belki de izleyiciler Kırmızı Oda'da kendinden parçalar bulacak.Kliniğe gelen hastalar, o güne kadar kimseye söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de o hikayelerde kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair izleri fark edecek.

EVRİM ALASYA KİMDİR?

Evrim Alasya, 2 Ağustos 1979 tarihinde doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başlamıştır. Birçok farklı projede yer alan Alasya, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yakalamıştır.