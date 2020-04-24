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24.04.2020 - 17:03 |

Kirpik Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Kirpik Mi Yoksa Kiprik Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumuna ait olan sözlük üzerinde en fazla araştırılan sorgulamalardan biri kelimelerin yazım şekilleridir. En fazla sorgulanan ise kirpik kelimesinin nasıl yazıldığıdır. Kirpik nasıl yazılır? TDK sözlüğünde kirpik mi yoksa kiprik olarak mı yazılıyor? İşte bu konu hakkında detaylı bilgiler.

Kirpik Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Kirpik Mi Yoksa Kiprik Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı

Türkçede yazım hatası yapılan birçok kelime bulunuyor. Yazım hatasının en fazla yapıldığı kelimelerden biri kirpik kelimesidir. Birçok kişi kirpik kelimesini genel olarak kiprik şeklinde yazabiliyor. Fakat kiprik şeklindeki yazım doğru bir yazım değildir.

Kirpik Kelimesinin TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

Kirpik kelimesi halk arasında kiprik şeklinde söylenebiliyor. Kirpik kelimesinin okunduğu şekilde yazılması ile doğru ve yanlış iki kullanım ortaya çıkıyor. TDK sözlüğüne göre kirpik kelimesinin doğru yazılışı “kirpik” şeklindedir.

Kirpik Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

Bu yılın kirpik modası takma kirpiklerdir. (DOĞRU)

 Kiprikler gözlerin yabancı cisimlerden korunmasını sağlar. (YANLIŞ)

 Ben uzun kirpikleri seviyorum. (DOĞRU)

 Doğal yağlar ile kipriklerimi uzatıyorum. (YANLIŞ)

Kirpik Nedir?

Göz kapaklarının kenarlarında bulunan kıllara kirpik denilmektedir. Kirpikler gözleri koruyan ve özellikle tozların göze kaçmasını engelleyen kıllardır.

 

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