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02.07.2020 - 15:03 | | DHA

Kırşehir'de koronavirüs vaka sayılarında istikrarlı düşüş

Kırşehir İl Sağlık Müdürü Ali Bulut, kentte koronavirüs vaka sayısının düşüşe geçtiğini belirterek, "2 hafta içinde yüzde 20 civarında bir istikrarlı düşüş olmuştur" dedi.

Kırşehir'de koronavirüs vaka sayılarında istikrarlı düşüş

İl Sağlık Müdürü Bulut, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni vaka sayılarında istikrarlı düşüş sağlayan ve tedbirleri uygulamadaki başarısıyla örnek olan 5 il arasında Kırşehir'in olmasına ilişkin açıklama yaptı. Bulut, istikrarlı düşüşün nedeninin tedbirlerin düzgün uygulanması olduğunu bildirdi. Bulut, "Sayın Valimizin başkanlığında sık sık toplandığımız il pandemi kurulunun değerli üyelerinin görüşlerinin alınması ve bunların uygulanması, esnafımızın bu konuda bize destek olması bu süreçte istikrarlı bir düşüş sağlamıştır. Bu sürecin başında İl Sağlık Müdürlüğü olarak kendi dezenfektanlarımızı yaptık. Hem ihtiyacı olan kurumlarımıza hem hastanemize çok hızlı şekilde verdik. Bunlar da başarıya katkı sağlayan hususlardan bir tanesidir" dedi.

REHAVET UYARISI

Son dönemde vaka sayısının düşüşe geçtiğini belirten Bulut, "Sayın Sağlık Bakanımız zaten süreci değerlendirmiştir. 2 hafta içinde yüzde 20 civarında bir istikrarlı düşüş olmuştur. Bu istikrarlı düşüşün sağlanması için yine kesinlikle rehavete kapılmadan Sağlık Bakanlığımızın ve bizim ildeki bütün idari yapının hatırladığı 3 husus var. Sosyal mesafe, maske ve hijyen. Bu hususa dikkat eden Kırşehir halkına teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Akılalmaz görüntüler! Minibüsler tıklım tıklımİstanbul Küçükçekmece'de corona virüs salgınına rağmen tıka basa dolu yolcu taşılan minibüsler kameraya yansıdı. Kapılarını kapatamayacak kadar fazla yolcu alan minibüslerden bazı yolcular dışarı sarktı. Kapasitesinin çok üstünde yolcu alan araçların bazılarının ağırlıktan yan yattığı da görüldü. Minibüs sürüleri her türlü ihlali yaparak ilerledi.
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