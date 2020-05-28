Kısıtlama ardı kalabalık

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Ramazan Bayramı’nda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yaşanan bazı manzaralar pes dedirtti.



İstanbul’da hareketlilik gece 24.00’den itibaren başladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafik durma noktasına geldi. Dün sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar da, toplu ulaşım araçlarında ve trafik akışında yoğunluk yüzde 35’e kadar çıktı. Özellikle metro ve metrobüslerde sabah erken saatlerde ‘sosyal mesafe’ kuralı yok sayıldı. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından işe gitmek için toplu ulaşım kullanan Deniz Baytemir, “Tekli olan koltuklarda arada boşluk olması gerekiyor ama gelen direkt oturuyor. Uyarıyoruz ama dinlemiyorlar” dedi. Metro hatlarında da yoğunluk nedeniyle boş koltuk kuralına uyulmadı.























Hale hücum



Kısıtlamanın ardından alışverişe çıkanların sayısı da arttı. Esenyurt’taki bir alışveriş merkezi önünde uzun kuyruklar oluştu.



Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali’nde de geceden itibaren yoğunluk yaşandı. Hareketlilik gündüz de devam etti.



81 ilde uygulanan kısıtlama sonrası başkent Ankara ve diğer iller de hareketlendi. Kısıtlamanın ardından 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale’de, Ankara-Kırıkkale il sınırında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. İzmir’in Konak, Alsancak, Üçkuyular, Karşıyaka ve Buca bölgelerinde de sabah trafik yoğunluğu oluştu. Tedbirlere uymayanlar ikaz edildi.



Polis şaşırdı



Bursa’da polis parkat vatandaşların banklara gruplar halinde oturduğu ihbarını aldı. Kahve içenleri görünce şaşıran polisler “Nereden aldınız kahveleri, park kapalı, evlerinize dönün” diyerek grubu uyardı. Eskişehir’de İsmet İnönü, İki Eylül, Şair Fuzuli caddeleri ile Porsuk Çayı çevresinde yoğunluk dikkati çekti.



Kısıtlamasının sona ermesiyle Konya kent merkezine araçlarıyla dönüş yapanlar da, kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Polis, önlemlere ve yaş kısıtlamasına uymayanlar hakkında işlem yaptı.



Kayseri’de maske taktığı görülen çoğu kişi, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Cumhuriyet Meydanı’ndaki yoğunluk üzerine polis megafonla sık sık uyarı yaptı.



Gaziantep’te de vatandaşlar sokaklara akın etti. Sarıgüllük Mahallesi’nde yasağın sona erdiği dakikalarda araç trafiğinde yoğunluk yaşandı. Sivas Valiliği, kısıtlamanın sona ermesini ardından vatandaşları “geçmiş bayramınız kutlu olsun” ziyaretine gitmemeleri konusunda esprili şekilde uyardı. Valiliğin sosyal medya hesaplarından “Sakın, ‘geçmiş bayramınız kutlu olsun, sarmaları sakla, geliyorum. Kalburabastımı ayırdın mı? Sütlacın yüzü kurumadan...’ gibi bahanelerle ziyaretler yaparak dört gündür verdiğiniz mücadeleyi boşa çıkarmayacağınızı biliyoruz” ifadelerine yer verildi.



Diyarbakır’da özellikle merkez Sur ilçesindeki Gazi Caddesi’nde yaşanan yoğunluk göze çarparken, dışarıya çıkanların büyük bölümünün maske takmadığı ve sosyal mesafeye uymadıkları görüldü. Ekipler sık sık tedbirlere uyulması yönünde çağrıda bulundu.