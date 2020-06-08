Kısıtlama kalktı ölçüyü kaçırdık

Türkiye’de sekiz hafta sonra ilk defa kısıtlamasız bir hafta sonu yaşanıyor. Yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgını çerçevesinde uygulanan iki günlük sokağa çıkma yasağı hafta sonunu evlerinde geçiren vatandaşlar dün sokaklardaydı. Türkiye’nin dört bir yanında halk sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak caddelere, parklara, mesire yerlerine çıktı, sahillere kendini attı. Özellikle İstanbul’da vatandaşların sosyal mesafe ve maske zorunluluğuna uymadığı görüldü. Bu duyarsızlık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın tepkisine neden oldu. Kadıköy Moda sahilinde yakın mesafede eğlenen gençlerin videosunu Twitter hesabından paylaşan Koca, “Son vakanın tedavi edildiği, salgınla mücadelenin geride risk kalmayacak şekilde başarıya ulaştığı haberini alan vatandaşlarımız kutlamalara başladı. Bu habere daha var. Çok fazla normalleşmeyelim. Maske, Mesafe kuralına Moda olarak uyalım” uyarısı yaptı.

Koca, Twitter hesabından olta balıkçılarını da uyardı.

Koca, Galata Köprüsü’nde balık tutan vatandaşların fotoğrafını “Galata Köprüsü’nde çekilen fotoğraftan anladığımıza göre, balıkçılar arasında 1.5 metre mesafe kuralına uyulmamış. Kovalar dolmuş mu bilmiyoruz ama virüs köprüye uğramışsa eli boş dönmemiştir. Özellikle kronik hastalığı olanlar maskesiz, mesafesiz risk altındadır. Rast gelmesin” notunu düştü. “Sosyal mesafeye uysak köprü bize yetmez’ diyen balıkçılar ise dün yine aynı yerde ne sosyal mesafeye ne de maske kuralına uymadı.

ARTIK YALNIZ DEĞİLLER

65 yaş ve üstü vatandaşlar da ilk kez kısıtlama olmayan bir günde sokağa çıktı. Vatandaşlar, verilen izin kapsamında sahillerde ve yeşil alanlarda güzel havanın tadını çıkardı. Maske kullansalar da onların da sosyal mesafeye uymadığı görüldü.

İSTANBUL TIKLIM TIKLIMDI

İstanbul’da Belgrad Ormanı cumartesi olduğu gibi pazar günü de vatandaşların ilgi odağıydı. Araçlarıyla piknik ve yürüyüş yapmak için ormana gelmek isteyen vatandaşlar, 1 km’lik araç kuyruğun ardından içeri giriş yapabildi. Mesire alanını dolduran vatandaşlar, banklarda, kurdukları masalarda ve yaktıkları mangallarda yemeklerini hazırladı. Bazı kişilerin tüm uyarılara rağmen sosyal mesafeye uymadan maske takmadan eğlendiği görüldü.

Çöplerini bırakıp gittiler

İstanbul Kadıköy Caddebostan Sahili’nde vatandaşlar cumartesi akşam gruplar halinde çimlerde oturup sohbet etti. Bir bölümü de sosyal mesafe kuralını hiçe sayıp, maske takmayı da unuttu. Bazı gençler, sahile masa kurarak çeşitli oyunlar oynadı. Sabah geride kalan görüntüler ise utandırıcıydı. Sahillere akın eden vatandaşlardan geriye çöpler kaldı. Belediye ekipleri her yana sıçılmış çöpleri toplamak için uzun süre çalışmak zorunda kaldı. Sabahın erken saatlerinde sahile spor için gelen vatandaşlar da duruma tepki gösterdi. Koşu yapmaya gelen bir vatandaş, “Biz genelde arkadaşlarla hafta sonları burada koşuyoruz ama çöp çok uzun yıllardır sıkıntı. Hafta sonları çok piknik yapanlar oluyor. Fakat çöplerini atmıyorlar. Bu görüntülerden rahatsızız. Temiz hava solumak istiyoruz” dedi.