MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kısıtlamadan bir saat sonra... Korku dolu anlar
ABONE OL
04.12.2020 - 22:58 | | DHA

Kısıtlamadan bir saat sonra... Korku dolu anlar

Bursa'da, kısıtlamanın ilk saatlerinde Gökhan P.'ye ait iş yerine kimliği husumetlilerince silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anında iş yerinde kimsenin olmaması nedeniyle yaralanan olmazken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kısıtlamadan bir saat sonra... Korku dolu anlar

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Kurtoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Kısıtlamanın başladığı saatlerde Nakşi Çelebi Sokak üzerinde art arda silah sesleri duyuldu.

Silah seslerini duyan mahalleli durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, sokak üzerinde 5 adet boş kovan buldu. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tabancasından çıkan 5 kurşun, sokak üzerinde bulunan Gökhan P.'ye ait iş yerine isabet etti.

Kısıtlamadan bir saat sonra... Korku dolu anlar

Çevredeki güvenlik kameralarını izleyip görgü tanıkları ve işletme sahibinin ifadelerine başvuran polis ekipleri, saldırının Gökhan P.'nin husumetlileri tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

Saldırı anında iş yerinde kimsenin olmaması, olası can kaybının önüne geçti.

Polis, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kısıtlamadan bir saat sonra... Korku dolu anlar

Polisle çatışmaya girip kaçan şahıs yakalandıKonya'da kendisini gözaltına almaya gelen polis ile girdiği çatışmada yara almadan yakalanan Hamza T. (23), adliyeye sevk edildi. Poliste 35 suçtan kaydı bulunan Hamza T.'nin salı günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için polis tarafından durdurulmak istendiği ancak ekip otosuna ateş edip, kaçtığı ortaya çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Bakan Koca koronavirüs tablosunu paylaştı! Hızla artıyor...

Son dakika: Bakan Koca koronavirüs tablosunu paylaştı! Hızla artıyor...

SSK'lı, Bağkur'lu, emekli herkesi ilgilendiriyor!

SSK'lı, Bağkur'lu, emekli herkesi ilgilendiriyor!

Sular durulmuyor! Ivanka Trump ifade verdi

Sular durulmuyor! Ivanka Trump ifade verdi

Kısıtlama saatinde ters yönde geri giden sürücüler kamerada

Kısıtlama saatinde ters yönde geri giden sürücüler kamerada

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet