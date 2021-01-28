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28.01.2021 - 09:13 | | DHA

Kısıtlamaları 3 kez ihlal eden kahvehane şok baskın! Koronavirüse inanmıyorum

İstanbul Esenyurt'ta daha önce 3 kez ceza kesilen kahvehaneye polis baskın düzenledi. Koronavirüs tedbirlerini ihlal eden işyerindeki 18 kişiye 62 bin 442 lira ceza yazıldı. İşyeri sahibi ise pandemi boyunca dükkanını açtığını ve koronavirüse inanmadığını söyledi.

Kısıtlamaları 3 kez ihlal eden kahvehane şok baskın! Koronavirüse inanmıyorum

Koronavirüs nedeni ile getirilen kısıtlamalara bir kahvehanenin uymadığı bilgisini alan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, baskın düzenledi. İşyeri baskınında içeride 18 kişinin iskambil ve okey oynadığı tespit edildi. İşyerindeki 18 kişiye toplam 62 bin 442 lira ceza kesildi.

Ayrıca ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yeri, zabıta ekiplerince mühürlendi.

"KORONAVİRÜSE İNANMIYORUM"

Öte yandan kahvehane sahibine tedbirlere uymayıp, neden iş yerini açtığı soruldu. İş yeri sahibi ise, "Zaman geçsin diye, kendi kendimize oyun oynuyorduk. Ben bu koronaya inanmıyorum. Korona çıktığından beri sürekli bu ortamdayız. Bu 4'üncü ceza oldu" diyerek cevap verdi.

Sokakta donmak üzere olan evsiz kadını polis kurtardıBursa'da yoğun kar yağışı altında ve eksi 1 derece soğuğa rağmen sokakta yatan evsiz kadını, devriye gezen bekçi ve polis ekipleri kurtardı. Ekipler tarafından karakola götürülen kadına çay ve simit ikram edildi.
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