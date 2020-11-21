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21.11.2020 - 19:44 | | DHA

Kısıtlamaya dakikalar kala.... Metrobüste yoğunluk oluştu

Koronavirüsle mücadele kapsamında bugün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala Cevizlibağ metrobüs durağında kalabalık oluştu. Duraktaki kalabalık sebebiyle sosyal mesafe kuralına uyulmadı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle 21 Kasım Cumartesi akşam saat 20.00'dan, Pazar sabah saat 10.00'a sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı açıklanmıştı.

Kısıtlamaya dakikalar kala.... Metrobüste yoğunluk oluştu

Kısıtlamanın başlamasına dakikalar kala Cevizlibağ metrobüs durağında yoğunluk yaşandı. Duraktaki kalabalık sebebiyle sosyal mesafe kuralına uyulmadı. Ayrıca metrobüs araçlarında ve tramvayın içinde de kalabalık olduğu görüldü.

Durakta otobüs bekleyen bir kişi, "Kısıtlamanın başlamasına 1 saat kaldı haliyle herkes evine gitmeye çalışıyor. Ben de Bahçelievler'de oturuyorum" diye konuştu.

Kısıtlamaya dakikalar kala.... Metrobüste yoğunluk oluştu

 

 

Kısıtlamaya dakikalar kala! Metrobüste yoğunluk oluştuKoronavirüsle mücadele kapsamında bugün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala Cevizlibağ metrobüs durağında kalabalık oluştu. Duraktaki kalabalık sebebiyle sosyal mesafe kuralına uyulmadı.
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