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02.12.2020 - 03:15 | | AA

Kısıtlamaya uymadılar üstüne bir de polislere saldırdılar!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden iki kardeş, kendilerine ceza yazan polislere saldırdı.

Kısıtlamaya uymadılar üstüne bir de polislere saldırdılar!

Edinilen bilgiye göre, Huzur Mahallesi'nde devriye gezen ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan Harem U. ile ağabeyi Sabır U'yu evlerine gitmeleri konusunda uyardı.

Uyarıyı dikkate almayan iki kardeş, kendilerine cezai işlem yapmak isteyen polislere önce hakaret etti, ardından da saldırdı.

Polisler Sabır U'yu gözaltına alırken, Harem U. ise olay yerinden kaçtı. Mahallede arama çalışması başlatan polis ekipleri, kısa sürede Harem U'yu da yakalayarak gözaltına aldı.

Yaşanan arbede nedeniyle 3 polisin hafif şekilde yaralandığı, polislerden birinin parmak kemiğinin kırıldığı öğrenildi.

Hem karantinayı hem de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiKarabük'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken kişi, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatte ticari taksideyken polis denetimine takıldı
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