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18.05.2020 - 09:31 | | İHA

Kısıtlamaya uymayan kişilere nefes kesen operasyon!

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte polis ekipleri ve bekçi unsurları yasağa uymayan ve şüpheli kişileri nefes kesen kovalamaca ile gözaltına aldı. O anlar kameraya yansıdı.

Kısıtlamaya uymayan kişilere nefes kesen operasyon!

Sokakta olan şüphelileri, cemiyet yapanları ve evinde sıcaktan bunalıp dışarı çıkanların belirlenmesinin ardından polis ekipleri araçlarla hemen sokağa çıktı. Kısıtlama kurallarına uymayan vatandaşlar karşılarında polisleri görünce kaçmaya çalışırken, bazı vatandaşlar da sıcaktan dışarı çıktıklarını belirtip kapı önlerinden evlerine girdi.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yavuzselim Polis Merkezi Ekipler Amirliği ve çarşı ve mahalle bekçileri sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde yaptıkları kontroller sırasında ilginç manzaralarla karşılaştı. Ulus Mahallesi'nde ekip otosuyla ve yaya olarak kontrol yapan ekipler, sokakta gezen şüphelileri, cemiyet yapanları ve kapı önlerinde oturan vatandaşlar tespit etti. Bunun üzerine sokağa destek olarak 10 polis ekibi ve bekçi unsurları sevk edildi. Polis araçlarını ve mahalle bekçilerini gören vatandaşların bazıları evine dönerken, bazıları kaçmaya başladı. "Dur" ihtarına uymayan şüpheli bir kişi nefes kesen kovalamaca ile yakalandı. Gözaltına alınan bu kişi sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bursa'da gece boyunca yapılan uygulamalarda sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için 20 kişiye 63 bin lira para cezası kesildi. Cezaları ödemeyen kişiler hakkında e-haciz işlemlerinin başlatılacağı öğrenildi.

 

 

    20 bin çay üreticisinin gelmesi beklenen Rize'de terbirler üst seviyedeDoğu Karadeniz Bölgesi’nde, çay hasadı için koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat kısıtlamasına takılan çay üreticilerinin beklediği, memleketlerine dönüş izninin çıkmasının ardından seyahat izin başvuruları sürüyor. Sayıları 20 bini aşan çay üreticisinin 20 Mayıs günü giriş yapmaya başlayacağı Rize’de alarm verildi. Kent girişinde takviye polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin önlemler alacağı kent girişinde sağlık kontrolünden geçirilecek üreticiler, bir hafta evlerinde karantinada kalacak, koronavirüs testine tabi tutulacak.
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