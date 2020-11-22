22.11.2020 - 13:26 | | DHA
Kısıtlamayı ihlal eden 2 kişi, tabanca ve bıçakla yakalandı!
Çorum’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve polis tarafından kovalamaca sonunda yakalanan 2 şüphelinin üzerinde bıçak ile tabanca bulundu. Şüpheliler, gözaltına alındı.
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında dün saat 20.00'de başlayıp, bu sabah saat 10.00'da sona eren sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ekipleri, kentte denetim gerçekleştirdi.
Denetimde kısıtlamayı ihlal eden 2 kişi, polisi görünce kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonunda S.Ö. (16) ve U.B. (22) olduğu bildirilen şüpheliler gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerinde ekmek bıçağı ile tabanca bulundu. 2 şüpheli gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.
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