25.05.2020 - 13:14 | | DHA
Kısıtlamayı ihlal eden hırsızlık şüphelilerine ceza yağdı!
Bursa’da, sokağa çıkma yasağında dışarıya çıkan 2 kişi, bir ortaokuldan hırsızlık yapmaya çalışırken polise yakalandı. Şüphelilere, 6 bin 300 TL ceza uygulandı.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin Alanyurt İmam Hatip Orta Okulu’nun bahçesinde hırsızlık amaçlı dolaştığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, 2 şüpheliyi okulun bahçesinde, kovalamaca sonucu yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin, Enver İ. (26) ve İsmail B. (25) olduğu tespit edildi. Hırsızlık şüphelisi 2 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları sebebiyle kişi başı 3 bin 150’şer TL’den, toplamda 6 bin 300 TL ceza kesildi. 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.
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