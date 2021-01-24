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24.01.2021 - 10:57 | | DHA

KÄ±sÄ±tlamayÄ± ihlal eden yabancÄ± kadÄ±nlar düÄŸün dönüÅŸü yakalandÄ±!

TÃ¼m yurtta devam eden sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ±na raÄŸmen Ã‡orumâ€™da dÃ¼ÄŸÃ¼nden dÃ¶nen yabancÄ± uyruklu kadÄ±nlar Ã§ocuklarÄ±na, polis tarafÄ±ndan adli ve idari iÅŸlem uygulandÄ±.Â

KÄ±sÄ±tlamayÄ± ihlal eden yabancÄ± kadÄ±nlar düÄŸün dönüÅŸü yakalandÄ±!

Olay dÃ¼n gece saat 23.30 sÄ±ralarÄ±nda Gazi Caddesi AyakkabÄ±cÄ±lar arastasÄ±nda meydana geldi. Ã‡oÄŸunluÄŸu kadÄ±nlardan oluÅŸan 15 yabancÄ± uyruklu kiÅŸinin ara sokaklardan toplu halde yÃ¼rÃ¼yerek gittikleri ihbarÄ± alan polis ekipleri harekete geÃ§ti.Â  Belirtilen bÃ¶lgeye sevk edilen ekipler, grubu durdurdu.

Polis, koronavirÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ±nÄ± hatÄ±rlatÄ±p, gruba 'Nereye gidiyorsunuz' diye sordu. KadÄ±nlardan birinin 'DÃ¼ÄŸÃ¼nden gelip, evimize gidiyoruz' ÅŸeklinde cevabÄ± polisleri ÅŸaÅŸkÄ±na Ã§evirdi. Ãœzerinden kimlik Ã§Ä±kmayan kadÄ±nlar, polis karakoluna gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. 15 kiÅŸi hakkÄ±nda sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamalarÄ±nÄ± uymadÄ±klarÄ± iÃ§in adli ve idari iÅŸlem yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

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ÅžiÅŸli'de yankesicilik yapan kÄ±z çocuÄŸu böyle yakalandÄ±!Ä°stanbul ÅžiÅŸliâ€™de 4 farklÄ± hÄ±rsÄ±zlÄ±k olayÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirdiÄŸi belirlenen küçük yaÅŸtaki B.T., isimli kÄ±z çocuÄŸu yakalandÄ±. HÄ±rsÄ±zlÄ±k yapan kÄ±z çocuk iÅŸ yerlerinde bulunan güvenlik kameralarÄ±na böyle takÄ±ldÄ±.
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