Olay dÃ¼n gece saat 23.30 sÄ±ralarÄ±nda Gazi Caddesi AyakkabÄ±cÄ±lar arastasÄ±nda meydana geldi. Ã‡oÄŸunluÄŸu kadÄ±nlardan oluÅŸan 15 yabancÄ± uyruklu kiÅŸinin ara sokaklardan toplu halde yÃ¼rÃ¼yerek gittikleri ihbarÄ± alan polis ekipleri harekete geÃ§ti.Â Belirtilen bÃ¶lgeye sevk edilen ekipler, grubu durdurdu.

Polis, koronavirÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ±nÄ± hatÄ±rlatÄ±p, gruba 'Nereye gidiyorsunuz' diye sordu. KadÄ±nlardan birinin 'DÃ¼ÄŸÃ¼nden gelip, evimize gidiyoruz' ÅŸeklinde cevabÄ± polisleri ÅŸaÅŸkÄ±na Ã§evirdi. Ãœzerinden kimlik Ã§Ä±kmayan kadÄ±nlar, polis karakoluna gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. 15 kiÅŸi hakkÄ±nda sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamalarÄ±nÄ± uymadÄ±klarÄ± iÃ§in adli ve idari iÅŸlem yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

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