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22.03.2020 - 10:35 |

Kışlalarda corona virüs alarmı! Yeni silah altına alınacak askerlere karantina uygulanacak mı?

Yeni silah altına alınacak askerlerin, corona virüsü karargah ve birliklere taşımasından endişe edilirken, Milliyet'e konuşan güvenlik kaynakları, "Yeni erlerin kullandıkları koğuş, yemekhane, tesisler ayrıdır. Önalıcı tedbir takip ve muayene kontrol işlemleri de girişlerde yapılıyor" bilgisini verdi.

Kışlalarda corona virüs alarmı! Yeni silah altına alınacak askerlere karantina uygulanacak mı?
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, corona virüs sebebiyle bedelli askerlik yapacakların celp tarihlerini henüz belirlenmeyen ileri bir tarihe ertelerken, yedek subay-astsubay ile 6 ay silah altına alınacak er-erbaşlarda herhangi bir ertelemeye gitmedi. Sosyal medyada yayınlanan ve tepki çeken otogarlardaki asker uğurlama görüntülerinin ardından ise akıllara "Kovid-19 silah altına alınan yeni askerlerle karargah ve birliklere taşınır mı?" sorusu geldi.

Güvenlik kaynakları, Milliyet'in "Yeni gelen askerlere, herhangi bir karantina uygulaması olacak mı?" sorusunu yanıtladı. Kaynaklar, hem birliğe yeni katılan askerlerin hem de izinden dönen personellerin birliklerine katılmadan önce rutin muayenelerden geçirildiğini hatırlattı. Birliklerine yeni katılan acemi erlerin, daha önceden olduğu gibi eski kadrolardan ayrı yerde kaldığını belirten kaynaklar, "Erler, önce acemi birliklerine katılıyorlar. Orada eğitimlerini tamamladıktan sonra asıl birliklerine gidiyorlar. Dolayısıyla acemi erlerin birlikleri de ayrı, kullandıkları koğuş yemekhane gibi tesisler de ayrı. Bunun yanı sıra tüm Türkiye'de uygulanan ön alıcı tedbir, takip ve muayene kontrol işlemler de yapılıyor" ifadelerini kullandı. 

ASKERLER ARALIKLI OTURUYOR

MSB de dün twitter hesabından kışlalarda alınan önlemleri fotoğraflarla paylaştı. Paylaşımda, "Tüm yurtta olduğu gibi Millî Savunma Bakanlığı bünyesindeki birimlerde de koronavirüs tedbirleri alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda kışla yemekhanelerimize düzenli olarak dezenfekte işlemleri uygulanıyor, askerlerimiz ise aralıklı düzende oturarak virüsten korunuyor" denildi.

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