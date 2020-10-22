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22.10.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Kışlalı unutulmadı

Evinin önünde, park halindeki arabasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 21 Ekim 1999’da yaşamını yitiren gazeteci-yazar Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, ailesi ve sevenleri tarafından anıldı.

Kışlalı unutulmadı

Kışlalı’nın Karşıyaka Mezarlığı’ndaki kabri başında, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından düzenlenen anma programına, eşi Nilüfer Kışlalı, kızı Nilhan Nur Kışlalı, CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, eski CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, ADD Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınışık, gazeteciler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Anma konuşmalarının ardından törene katılanlar Kışlalı’nın kabrine karanfil bıraktı.

Milliyet'te Gündem (22 Ekim 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan başlıkları...
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