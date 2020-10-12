Kısmen kuruyan gölete martı akını

Trakya'da kuraklık nedeniyle kısmen kuruyan Kocadere Göleti, martılara ev sahipliği yapıyor. Deniz kenarında görülmeye alışık olunan kuş türlerinden olan martılar, son günlerde kısmen kuruyan Keşan'daki gölette de görülüyor. Etçil olan bu kuşlar, göletteki balık bolluğu sayesinde kolayca besleniyor. Göletin üzerinde uçarak dolaşan ve güzel görüntüler oluşturan martılar, bölgeye gelenler tarafından da fotoğraflanıyor. Gölete, martıların yanı sıra birçok kuş türü de geliyor.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 12 Ekim 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 605 Kovid-19 testi yapıldı, 1614 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 58 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1417 oldu. Son 24 saatte 1301 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 295 bin 658'e yükseldi. Bakan Koca, "Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü." dedi.