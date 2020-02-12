Kıyametten Sonra filmi konusu nedir? İşte filmin oyuncu kadrosu

KIYAMETTEN SONRA FİLMİ KONUSU NEDİR?



2510 yılında, kıyamet sonrası dünya, ormanlarla kaplanmış ve hayvani yaratıklar tarafından istila edilmiştir. Hayatta kalan kabilenin gelecekteki şefi olacak olan Savan çok iyi bir dövüşçü, gerçek bir savaşçıdır. Tıpkı diğer kabile üyeleri gibi dünyada sağ kalmayı başaran tek insanlar olduklarına inanmaktadır. Fakat onun genç takipçisi Kaleb, başka kabilelerin de olduğuna inanmaktadır ve aralarındaki bu anlaşmazlık düşmanlığa doğru yol almaktadır. Kabilenin canavarlar tarafından saldırıya uğramasıyla her şey bir anda değişir.



KIYAMETTEN SONRA FİLMİ YÖNETMENİ VE OYUNCULARI



Yönetmen: Mikael Salomon



Oyuncular: Richard Kurti , Sean Bean, Corey Sevier, Sam Claflin, Annabelle Wallis



Tür: Macera, Bilim Kurgu