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12.02.2020 - 20:27 |

Kıyametten Sonra filmi konusu nedir? İşte filmin oyuncu kadrosu

İngilizce orijinal adı: The Lost Future olan Kıyametten Sonra filmi, bu akşam sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Mikael Salomon'un üstlendiği ve 2010 yılında gösterime girip oldukça ses getiren filmle ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte türü macera ve bilim kurgu olan Kıyametten Sonra filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

Kıyametten Sonra filmi konusu nedir? İşte filmin oyuncu kadrosu

KIYAMETTEN SONRA FİLMİ KONUSU NEDİR?

2510 yılında, kıyamet sonrası dünya, ormanlarla kaplanmış ve hayvani yaratıklar tarafından istila edilmiştir. Hayatta kalan kabilenin gelecekteki şefi olacak olan Savan çok iyi bir dövüşçü, gerçek bir savaşçıdır. Tıpkı diğer kabile üyeleri gibi dünyada sağ kalmayı başaran tek insanlar olduklarına inanmaktadır. Fakat onun genç takipçisi Kaleb, başka kabilelerin de olduğuna inanmaktadır ve aralarındaki bu anlaşmazlık düşmanlığa doğru yol almaktadır. Kabilenin canavarlar tarafından saldırıya uğramasıyla her şey bir anda değişir.

KIYAMETTEN SONRA FİLMİ YÖNETMENİ VE OYUNCULARI

Yönetmen: Mikael Salomon

Oyuncular: Richard Kurti , Sean Bean, Corey Sevier, Sam Claflin, Annabelle Wallis

Tür: Macera, Bilim Kurgu 

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