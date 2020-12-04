Ä°zmir doÄŸumlu Kaptan Gizem Turan, 2009 yÄ±lÄ±nda Ä°TÃœ Denizcilik FakÃ¼ltesi Deniz UlaÅŸtÄ±rma Ä°ÅŸletme MÃ¼hendisliÄŸi BÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ kazandÄ±. Ãœniversitenin birinci yÄ±lÄ±nÄ±n yaz dÃ¶neminde zorunlu stajlarÄ±nÄ± yapmaya baÅŸlayan Turan, 2 kÄ±sa stajÄ±nÄ± konteyner gemisinde tamamladÄ±ktan sonra uzun stajÄ±nÄ± da bir tanker gemisinde gerÃ§ekleÅŸtirdi.

StajlarÄ±nÄ± tamamladÄ±ktan sonra konteynerde gÃ¶rev yapmanÄ±n kendisine daha uygun olduÄŸuna karar veren Turan, Ã¶zel bir denizcilik firmasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. Uzun yÄ±llar bu firmada gÃ¶rev yaparak zorunlu hizmet sÃ¼resini tamamlayan ve gÃ¶revde yÃ¼kselme sÄ±navlarÄ±nÄ± da baÅŸarÄ±yla geÃ§en Turan, bu sÃ¼recin ardÄ±ndan 2. kaptanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± aldÄ±.

Gizem Turan, 20 aylÄ±k 2. kaptanlÄ±k hizmetinin Ã¼zerine Yalova'daki Ã¶zel bir tersanede 7 ay sÃ¼resince tersane kaptanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±.

UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ± KÄ±yÄ± Emniyeti Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n 2. kaptan alÄ±mlarÄ±na baÅŸvuran Turan, kurumun kurtarma gemilerinde kaptan olarak gÃ¶rev yapan ilk kadÄ±n oldu.

Kaptan Gizem Turan, 3 ay Ã¶nce gÃ¶reve baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Kurtarma-8 rÃ¶morkÃ¶rÃ¼ndeki deneyimli 1. kaptan ve diÄŸer gemi personeliyle birlikte, mÃ¼dahale gerektiren durumlarda denize aÃ§Ä±lÄ±yor.

KÄ±yÄ± Emniyeti Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¼nyesinde 157 kÄ±lavuz kaptan, 52'si uzak yol kaptanÄ±, 23'Ã¼ uzak yol 2. kaptanÄ± olmak Ã¼zere 75 rÃ¶morkÃ¶r kaptanÄ±, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nde deniz trafik operatÃ¶rÃ¼ olarak gÃ¶rev yapan 8'i kadÄ±n olmak Ã¼zere 210 kaptan, 135 bot kaptanÄ± gÃ¶rev yapÄ±yor. Genel mÃ¼dÃ¼rlÃ¼k, 23 rÃ¶morkÃ¶r, 103 deniz vasÄ±tasÄ±yla hizmet veriyor.

Â "EN Ã–NEMLÄ° GÃ–REVLERÄ°MÄ°ZDEN BÄ°RÄ° RÄ°SK VE STRES ANINDA ORTAMI YÃ–NETEBÄ°LMEK"

Turan, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, hizmet verdiÄŸi rÃ¶morkÃ¶rÃ¼n rutin gÃ¼nlerdeki gÃ¶revinin Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'ndan geÃ§en bÃ¼yÃ¼k gemilere refakat etmek olduÄŸunu sÃ¶yledi. Turan, bunun dÄ±ÅŸÄ±nda acil olaylara mÃ¼dahale iÃ§in her an hazÄ±r durumda olduklarÄ±nÄ± anlattÄ±.

AsÄ±l iÅŸleri kurtarma olduÄŸu iÃ§in bu rÃ¶morkÃ¶rlerde 3-5 dakikada kalkÄ±ÅŸa hazÄ±r hale geldiklerini aktaran Turan, "Bu acil durumlar; gemi yangÄ±nÄ±, bir geminin karaya sÃ¼rÃ¼klenmesi, kumandasÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, makine gÃ¼cÃ¼ olmayan, kendi kuvveti ile ilerleyemeyen bir gemiye yardÄ±m olabilir. Bu durumlara acil olarak yetiÅŸebilmek Ã¼zere her an hazÄ±r bekliyoruz. Normal bir gemide rutin gÃ¼n iÃ§inde iÅŸleyen iÅŸlerin dÄ±ÅŸÄ±nda stres faktÃ¶rÃ¼ altÄ±nda, aslÄ±nda insanlarÄ±n normalin dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸÄ±na gelebilecek anlara mÃ¼dahale etmek Ã¼zere buradayÄ±z. DolayÄ±sÄ±yla aslÄ±nda en Ã¶nemli gÃ¶revlerimizden biri o risk ve stres anÄ±nda ortamÄ± yÃ¶netebilmek ve gerekli doÄŸru mÃ¼dahaleyi yapabilmek. BoÄŸaz gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamakla yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ olduÄŸumuz gibi aynÄ± zamanda gemilerin emniyetini, Ã§evre emniyetini ve insanlarÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da korumakla yÃ¼kÃ¼mlÃ¼yÃ¼z." diye konuÅŸtu.

"HERKESÄ°N LÄ°MANA KAÃ‡MAK Ä°STEDÄ°ÄžÄ° ZAMANDA BÄ°RÄ°LERÄ°NÄ° KURTARMAK Ä°Ã‡Ä°N KENDÄ°MÄ°ZÄ° DIÅžARI ATIYORUZ"

Â Karadeniz'e aÃ§Ä±lan bir kÄ±yÄ±da konumlandÄ±klarÄ± iÃ§in daha Ã§ok Karadeniz gemilerine mÃ¼dahale iÃ§in beklediklerini anlatan Kaptan Gizem Turan, "Karadeniz'in havasÄ± her zaman daha hÄ±rÃ§Ä±ndÄ±r Ã§ok zorludur. Biz aslÄ±nda herkesin limana kaÃ§mak istediÄŸi zamanda birilerini kurtarmak iÃ§in kendimizi dÄ±ÅŸarÄ± atÄ±yoruz. Bunun psikolojik tatmini var tabi ki ama onun dÄ±ÅŸÄ±nda severek yapmak Ã§ok Ã¶nemli. Yoksa bu zorluklara katlanabilmek mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Ä°ÅŸi gerÃ§ekten sevmek ve saygÄ± duymak gerekiyor." dedi.

Â "KENDÄ°MDEN SONRAKÄ°LERE DE YOL AÃ‡TIÄžIM Ä°Ã‡Ä°N Ã‡OK MUTLUYUM"Â Â

Â KÄ±yÄ± Emniyeti Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¼nyesinde gÃ¶rev yapan ilk kadÄ±n kaptan olduÄŸu ve kendisinden sonrakilere de yol aÃ§abildiÄŸi iÃ§in Ã§ok mutlu olduÄŸunu dile getiren Turan, sÃ¶zlerine ÅŸÃ¶yle devam etti:

Â "UmarÄ±m baÅŸkalarÄ± iÃ§in de yeni bir bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ± olur. SektÃ¶rdeki kadÄ±n sayÄ±sÄ± giderek artÄ±yor. BaÅŸlangÄ±Ã§taki kadar az deÄŸil. KadÄ±nlar artÄ±k bu mesleÄŸi daha Ã§ok tanÄ±yor ve daha Ã§ok iÃ§inde olmak istiyor ama yine de kadÄ±n istihdam eden ÅŸirket sayÄ±sÄ± az. Her ÅŸirket kadÄ±n Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmayÄ± kabul etmiyor. KÄ±yÄ± Emniyeti bir devlet kurumu olarak buna Ã¶ncÃ¼ olduÄŸu iÃ§in tÃ¼m firmalar adÄ±na da gÃ¼zel bir geliÅŸme."

MesleÄŸinin Ã§ok keyifli olduÄŸunu ifade eden Turan, "BaÅŸlangÄ±Ã§ta Ã§ok bÃ¼yÃ¼k zorluklarÄ± var Ã§Ã¼nkÃ¼ alÄ±ÅŸÄ±lagelmiÅŸin dÄ±ÅŸÄ±nda bir Ã§alÄ±ÅŸma ortamÄ±. Bir kere tamamen ailemizden, sevdiklerimizden, sosyal hayatÄ±mÄ±zdan uzak bir iÅŸ yapÄ±yoruz. Herkesin bu psikolojiye sahip olduÄŸu bir ortamda Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. DolayÄ±sÄ±yla kolay bir iÅŸ deÄŸil, zor bir meslek. Belki baÅŸta herkes Ã§ok zorlanacak ama biraz sabredip, iÅŸi yapmaya baÅŸladÄ±kÃ§a sevdiklerini gÃ¶recekler. Sadece biraz sabÄ±r... KÄ±yÄ± Emniyeti Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ de baÅŸvuru yapmak iÃ§in iyi bir seÃ§enek. Ã‡alÄ±ÅŸma ortamÄ± ve ÅŸartlarÄ± gÃ¼zel, yaÅŸam mahalli kadÄ±nlara uygun." diye konuÅŸtu.

Â "MESLEÄžE Ä°LK BAÅžLADIÄžIMDA EN Ã‡OK AÄ°LEM ZORLANDI"

MesleÄŸe ilk baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda kendisinden Ã§ok ailesinin zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Turan, "Ã‡Ã¼nkÃ¼ bizler okul sÃ¼recinde ne iÅŸ yapacaÄŸÄ±mÄ±za adapte olup, nerede yaÅŸayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±, ne koÅŸullara girdiÄŸimizi biliyor oluyoruz. Ama bir aile iÃ§in Ã¶zellikle kÄ±z Ã§ocuÄŸunu denizin ortasÄ±na aylarca gÃ¶nderip, telefonumuz Ã§oÄŸu zaman Ã§ekmediÄŸi iÃ§in haber alamamak Ã§ok kolay ÅŸeyler deÄŸil." dedi.

Ä°lk staja baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gemi Ä°zmir LimanÄ±'na demir attÄ±ÄŸÄ±nda, evine bir kaÃ§ saat uÄŸrama imkanÄ± bulduÄŸunu belirten Turan, "Annem ve babam benimle limanda vedalaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken ikisi de aÄŸlÄ±yordu. Liman gÃ¼venlikÃ§isi 'KÄ±zÄ±m kendine acÄ±mÄ±yorsan ÅŸu insanlara acÄ±, bÄ±rak ÅŸu mesleÄŸi' demiÅŸti. Ama bir sÃ¼re sonra onlar da Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼kÃ§e alÄ±ÅŸtÄ±lar." ifadelerini kullandÄ±.

Â "BEN Ä°ÅžÄ°MÄ° SEVEREK YAPIYORUM"

Ä°zmirli olduÄŸu iÃ§in hep denizin iÃ§inde bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, denizin mavi manzarasÄ±nÄ± gÃ¶rmeden hayattan keyif almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Turan, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

Â "Ama tabi iÅŸ olarak iÃ§inde olmak bambaÅŸka bir durummuÅŸ. Ã‡alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±ktan sonra anlÄ±yorsunuz bunu. Benim etrafÄ±mda denizci kimse yoktu. Bir ÅŸekilde duymuÅŸtum mesleÄŸi. AÃ§Ä±kÃ§asÄ± ailem Ä°stanbul'da okumamÄ± da istemiyordu. EvraklarÄ±mÄ± teslim etmeye gittiÄŸimde hiÃ§ Ä°stanbul tercihim olmamasÄ±na raÄŸmen iki bÃ¶lÃ¼mÃ¼ deÄŸiÅŸtirip bu bÃ¶lÃ¼mÃ¼ yazmÄ±ÅŸtÄ±m. SonuÃ§lar aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ±nda bu bÃ¶lÃ¼mÃ¼ kazandÄ±m. MesleÄŸin ne olduÄŸunu daha Ã§ok bÃ¶lÃ¼me girdikten sonra Ã¶ÄŸrendim.

O zamanlar ÅŸÃ¶yle anlatÄ±yorlar mesleÄŸi; 'DÃ¼nyayÄ± geziyorsun, her yeri gÃ¶rÃ¼yorsun, tonla para kazanÄ±yorsun, erkeklere her limanda sevgili...'. MesleÄŸin hep gÃ¼zel taraflarÄ± Ã¶ne Ã§Ä±karÄ±lÄ±yor. Ã‡alÄ±ÅŸmaya baÅŸlayÄ±nca gÃ¶rÃ¼yorsunuz aslÄ±nda Ã¶yle deÄŸil. BirtakÄ±m duygusal eksiklikler var. UzaksÄ±nÄ±z, Ã§ok yorucu, gecesi gÃ¼ndÃ¼zÃ¼ yok. Her an Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorsunuz. Her an iÅŸ yerindesiniz ve hazÄ±r bekliyorsunuz ama ona raÄŸmen Ã§ok keyifli bir meslek. Ben iÅŸimi severek yapÄ±yorum."

Kaptan Gizem Turan, Kurtarma-8 rÃ¶morkÃ¶rÃ¼nde gÃ¶reve baÅŸlayalÄ± kÄ±sa bir sÃ¼re olmasÄ±na raÄŸmen birÃ§ok operasyonda yer alma imkanÄ± bulduÄŸunu belirterek, "AÄŸustos ayÄ±nda Karadeniz'de kÃ¶tÃ¼ bir hava vardÄ±. Bir gemi sÃ¼rÃ¼kleniyordu. Biz onlara yardÄ±m etmeye gittik. O an Ã§ok baÅŸka bir psikoloji. Sizin yardÄ±mÄ±nÄ±za ihtiyacÄ± olan insanlar olduÄŸunu biliyorsunuz. SÃ¼rekli acil yardÄ±m istiyorlar, yÃ¶nlendiriliyorsunuz. Hava Ã§ok kÃ¶tÃ¼. Bizim iÃ§in de zor oraya ilerlemek. BÃ¶yle bir kurtarma anÄ±m olmuÅŸtu gÃ¶reve baÅŸladÄ±ÄŸÄ±m ilk ayda." dedi.

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