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30.10.2020 - 07:00 |

Kıyılarda temizlik dalgası

Bref-TÜDAV iş birliği ile 2019 yılında başlayan ‘Kıyılarda Temizlik Dalgası’ projesi bu yıl da devam etti.  Proje kapsamında kıyılarda toplam 1500 kilograma yakın metal, kâğıt, plastik atığı üretime kazandırıldı...

Kıyılarda temizlik dalgası

Bref ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) iş birliğinde geçen yıl başlatılan ‘Kıyılarda Temizlik Dalgası’ projesi bu yıl da devam ettirildi. Haiti’de okyanuslardan toplanan ve yüzde 100 geri dönüştürülebilir plastiklerden üretilen Bref Pronature ürün grubunun Türkiye’deki atık sorununa da çözüm olabilmesi için yaratılan sosyal sorumluluk projesi ile kıyılardaki atıklar tekrar üretime kazandırılıyor. Bref, pandemi önlemlerini gözeterek gönüllü ekibiyle bu yıl İstanbul kıyılarını temizledi. ‘Kıyılarda Temizlik Dalgası’ ile toplamda 1500 kilograma yakın atığın dönüştürülmesi sağladı.

Projeler devam edecek

“Kıyılara Temizlik Dalgası” projesiyle ilgili Henkel Türkiye Çamaşır ve Ev Bakım Ürünleri Pazarlama Direktörü Işıl Nergiz, “Yüzde 100 geri dönüştürülebilir plastiklerden üretilen Bref Pronature ile Haiti’de denizlerin temizlenmesine ve atıkların yeniden üretime kazandırılmasına yardımcı olurken, ülkemiz için de ‘Kıyılarda Temizlik Dalgası’ projesini gerçekleştiriyoruz. Amacımız, sürdürülebilir çevre algısı ile yürütmekte olduğumuz sosyal sorumluluk projelerini uzun yıllar devam ettirmek. Ülkemiz için hayata geçireceğimiz her çalışma geleceğimiz için bir adım olacak” dedi. Tüm dünyada ve Türkiye’de gittikçe büyüyen deniz ve kıyı kirliliği konusuna dikkati çeken TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk ise şunları söyledi:

“Her geçen gün artan kirlilik ile tüm dünyada biriken atıklar, denizleri ve kıyı şeritlerini tehdit ediyor. Plastik kirliliği tüm dünyada büyük sorun teşkil ediyor, yılda yaklaşık 8 milyon ton plastiğin denizlere karıştığını biliyoruz bu sebeple üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde de toplumsal farkındalığı arttırmak amacıyla projeler gerçekleştirerek üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalışıyoruz. Plastikler, doğada attığımız boyutlarda kalmıyor, gözle gördüklerimizin haricinde çevrenin etkisiyle parçalanarak mikroplastiğe (5 mm altındaki plastikler) dönüşüyor, bu mikroplastikler gıda zinciri yoluyla deniz canlılarına geçiyor. Gerçekleştirdiğimiz sahil temizliklerinde farklı ülkelere ait markaların ambalajlarını, ürünlerini buluyoruz, atılan çöpler dalgalar ve akıntılarla sınırlar ötesi taşınıyor. Sonuç olarak, tüm canlıların sağlığını tehdit eden bir sorunla karşı karşıyayız ve bu bireysel ya da kısmi önlemlerle çözülecek bir sorun değil. Küresel ölçekte tedbir almalı, hep birlikte üstümüze düşen sorumlulukları yerine getirmeli, tek kullanımlık plastik tüketiminden uzak durmalı ve kirletmemeyi öğrenmeliyiz.” 

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