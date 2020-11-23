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23.11.2020 - 12:25 | | DHA

Kız arkadaşıyla gezerken yasağı ihlal etti! Araçtan uyuşturucu çıktı

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlaması sırasında polis uygulama noktasından "Kız arkadaşımla geziyorum" diyerek, geçmeye çalışan Davut Ç.’nin otomobilinden uyuşturucu çıktı. Davut Ç. ve yanındaki arkadaşı Pınar Ç., kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150’şer lira para cezası kesilip, gözaltına alındı.

Kız arkadaşıyla gezerken yasağı ihlal etti! Araçtan uyuşturucu çıktı

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki kontrol noktasında polis, Davut Ç.'nin kullandığı otomobili durdurdu. Kimlik kontrolü yapan ekipler, Davut Ç.’nin daha önce uyuşturucu ticaretinden suç kaydı olduğunu belirledi.

Kız arkadaşıyla birlikte gezdiğini söyleyen Davut Ç.’ye ekipler yasağı hatırlatıp, aracını aradı. Davut Ç.’nin otomobilinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Polis, Davut Ç. ve yanındaki arkadaşı Pınar Ç.’ye sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 150’şer lira para cezası kesti. Davut Ç. ve arkadaşı Pınar Ç., Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro amirliği ekiplerince gözaltına alınırken, şüphelinin otomobili ise detaylı arama yapılmak üzere çekiciyle trafik otoparkına çekildi. Şüpheliye aynı zamanda otomobilinin farlarının yanmaması nedeniyle de trafik ekiplerince 244 lira cezai işlem uygulandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

 

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