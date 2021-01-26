MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kız arkadaşla camiye girip hırsızlık yaptı!
ABONE OL
26.01.2021 - 17:21 | | DHA

Kız arkadaşla camiye girip hırsızlık yaptı!

Van’da hırsızlık yapmak için giren Şeyh Abdulkadir Geylani Camisi’ne giren genç kız ve arkadaşı güvenlik kameralarına takıldı. Camideki bağış kumbarasını açıp içindeki bir miktar parayı alan zanlılar, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kız arkadaşla camiye girip hırsızlık yaptı!

Olay, dün öğle saatlerinde Tuşba ilçesine bağlı Şeyh Abdulkadir Geylani Camisi'nde yaşandı. Kız arkadaşı ile birlikte camiye gelen şüpheli, ilk olarak dolapları kontrol etti.

Şüpheli daha sonra camideki bağış kumbaralarını açmaya çalıştı. Kumbaradaki bir miktar parayı alan zanlı ve kız arkadaşı daha sonra camiden ayrıldı.

Olay anı caminin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

 

Ömer Çelik: "Müsaade etmeyeceğiz"AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.Siyasette 'militan' tartışmalarına değinen Ömer Çelik, "Devlet hayatına ve çarkına çomak sokulmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gece 00.00'da aradılar! Türkiye'ye getirildi

Gece 00.00'da aradılar! Türkiye'ye getirildi

Bitcoin miras kalırsa vergisi var mı?

Bitcoin miras kalırsa vergisi var mı?

2022'ye kadar beklemek zorundalar!

2022'ye kadar beklemek zorundalar!

26 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı mı, son durum nedir? Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte, güncel rakamlar

26 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı mı, son durum nedir? Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte, güncel rakamlar

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet