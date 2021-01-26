Kız arkadaşla camiye girip hırsızlık yaptı!

Olay, dün öğle saatlerinde Tuşba ilçesine bağlı Şeyh Abdulkadir Geylani Camisi'nde yaşandı. Kız arkadaşı ile birlikte camiye gelen şüpheli, ilk olarak dolapları kontrol etti.

Şüpheli daha sonra camideki bağış kumbaralarını açmaya çalıştı. Kumbaradaki bir miktar parayı alan zanlı ve kız arkadaşı daha sonra camiden ayrıldı.

Olay anı caminin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.