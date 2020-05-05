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05.05.2020 - 13:41 |

Kız Babası konusu nedir? Kız Babası oyuncuları kimlerdir?

Süleyman Seçik'in yönetmenliğini yaptığı Kız Babası filmi bugün televizyonda yayınlanacak. Kız Babası filminde taksici Adil’in, kızını tehlikeli gördüğü bir adamla evlendirmemek için yaptıklarını anlatıyor. Peki Kız Babası konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Kız Babası konusu nedir? Kız Babası oyuncuları kimlerdir?

İzleyiciler ekranlara gelecek filmleri araştırıyorlar. Bugün ise Kız Babası filmi bugün televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Altan Erkekli ve Derya Alabora'nın oyuncu kadrosunda yer aldığı filmin konusu merak ediliyor. Peki Kız Babası filminin konusu nedir?

KIZ BABASI FİLMİ KONUSU

Kızınız hiç istemediğiniz biriyle evlenecek olsa ne yaparsınız. Üstelik istemediğiniz tüm sebeplerde, kızınız hiç farkında olmadığı halde, hep haklı olsanız. Kız babası, taksici Adil’in, kızını tehlikeli gördüğü bir adamla evlendirmemek için yaptıklarını konu alıyor. Üstelik söz konusu “kız babası” olarak tanınan Adil olduğunda, bu konuda yaptıkları sınır tanımıyor.

KIZ BABASI OYUNCULARI

ALTAN ERKEKLİ

DERYA ALABORA

MELİS TÜZÜNGÜÇ

DURUL BAZAN

Karayoluna inen anne domuzun yavrularını koruma çabasıTunceli’de 3 yavrusuyla karayoluna çıkan domuzun yavrularını araçlardan koruma çabası cep telefonu ile görüntülendi.
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