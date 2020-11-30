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30.11.2020 - 09:20 | | İHA

Kız meselesi yüzünden 2 kişiyi bıçaklandı!

Bursa’da Suriyeli iki grup arasında kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi bıçaklandı.

Kız meselesi yüzünden 2 kişiyi bıçaklandı!

Olay, merkez Osmangazi İlçesi İntizam Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ahmad K., ile kız meselesi yüzünden husumetli olduğu Muammar G., ve Said J., konuşmak için parkta buluştu. Buluşmanın kavgaya dönüşmesiyle Ahmad K., yanında bulundurduğu bıçak ile ikiliye saldırdı. Muammar G ve Said’i vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayan Ahmad K., olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri iki yaralıyı Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri ise kaçan Ahmad K’yı bulmak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

Maltepe’de motosiklet kazası kameradaMaltepe’de seyir halindeki motosiklet karşı şeritten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma anı kameraya yansıdı.
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