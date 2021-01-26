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26.01.2021 - 12:10 | | DHA

Kızı balkondan düşen anneyi kimse saklinleştiremedi!

Çorum’da 23 yaşındaki Gülende U. hava almak için çıktığı balkonda dengesini kaybedip 2'ncı kattan düştü. Kızını yerde yattığını gören anne gözyaşı dökerek, güçlükle sakinleştirildi.

Kızı balkondan düşen anneyi kimse saklinleştiremedi!

Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi'nde meydana geldi. Hava almak için balkona çıktığı öne sürülen Gülende U., dengesini kaybedip düştü. Kızının düştüğünü gören Yeter U., çığlık atarak komşularından yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yerde yaralı yatan genç kıza ilk müdahale, çağırılan sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

 Bu sırada yerde oturup gözyaşı döken Yeter U. polisler tarafından güçlükle sakinleştirildi. Gülende U., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Genç kızın vücudunun çeşitli yerlerinde kırık ve ezilmeler olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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