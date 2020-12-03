Ä°zmit ilÃ§esindeki evlerinde Ã§Ä±kan yangÄ±nda beÅŸiÄŸinin tutuÅŸmasÄ± sonucu Dilara Åžencan'Ä±n, vÃ¼cudunun farklÄ± yerlerinde ve yÃ¼zÃ¼nde yanÄ±klar oluÅŸtu.

Alevlerin arasÄ±ndan komÅŸularÄ±nÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± Dilara, yoÄŸun bakÄ±m servisinde gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ tedaviyle hayata tutundu.

Dilara Åžencan'Ä±n ailesi, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n ameliyat olabilmesi iÃ§in kendilerine yardÄ±m eli uzatÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor.

Â "KIZIM DIÅž GÃ–RÃœNÃœÅžÃœ NEDENÄ°YLE ZOR GÃœNLER GEÃ‡Ä°RÄ°YOR"

Anne AltÄ±n Åžencan, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Dilara henÃ¼z 6 aylÄ±kken evlerinin yandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

EÅŸi ile kendisinin o dÃ¶nem Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Åžencan, Ã§ocuklarÄ±na kayÄ±nvalidesinin baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Åžencan, sobadan Ã§Ä±kan kÄ±vÄ±lcÄ±mÄ±n perdeleri tutuÅŸturduÄŸunu anlatarak, yangÄ±nda Dilara'nÄ±n alevlerin iÃ§inde kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Â Ã‡ok zor gÃ¼nler geÃ§irdiklerini vurgulayan Åžencan, "Ä°mdadÄ±na komÅŸularÄ±mÄ±z yetiÅŸti. Ä°zmit'te arabamÄ±zÄ± satarak Dilara'nÄ±n tedavisi iÃ§in kullandÄ±k." ifadesini kullandÄ±.

Åžencan, Gebze'ye taÅŸÄ±narak yeni hayat kurmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, eÅŸinin asgari Ã¼cretle Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kirada oturduklarÄ±nÄ± dile getirdi.

Dilara Åžencan'Ä±n, 3 Ã§ocuÄŸundan biri olduÄŸunu belirten Åžencan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

Â "KÄ±zÄ±m dÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸÃ¼ nedeniyle zor gÃ¼nler geÃ§iriyor. BirÃ§ok ameliyat geÃ§irdi. BaÅŸka yerden alÄ±nan dokular yanan kÄ±sÄ±mlara konuldu. Maddi durumumuz Ã§ok iyi deÄŸil. Elimizden geleni yapÄ±yoruz ama ameliyat olmasÄ± lazÄ±m. KÄ±zÄ±mÄ± parka kimsenin olmadÄ±ÄŸÄ± zaman gÃ¶tÃ¼rÃ¼yorum. Ã‡ocuÄŸa 'Sen niye bÃ¶yle oldun?' diye sÃ¼rekli sorular geliyor. O da bundan sÄ±kÄ±lÄ±yor, dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmak istemiyor. KÄ±zÄ±m iÃ§ine kapandÄ±. Bir anne olarak bu durumdan kurtulmasÄ±nÄ± istiyorum."

Åžencan, kÄ±zÄ± gibi aynÄ± durumda olan Ã§ocuklara, doku nakli yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendiklerini, bu konuda destek beklediklerini sÃ¶zlerine ekledi.

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