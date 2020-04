Antalya’da geçtiğimiz yıl mart ayında alkollü araç kullanan Emre Esmer, içinde üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya’nın bulunduğu otomobile çarptı.

Dosya Yargıtay’da

Kazada İrem Su Akkaya hayatını kaybetti. Emre Esmer hakkında dava açıldı. Yerel mahkeme sanığı 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Karar, bölge mahkemesi tarafından bozuldu ve Esmer’e 7 yıl 6 ay hapis verildi. Ailenin itirazı üzerine dosya Yargıtay’a taşındı. İnfaz yasasıyla, İrem Su’nun neden olan Esmer’in de serbest kalacağını söyleyen Akkaya ailesi, yasaya tepki gösterdi.

Milliyet’e konuşan baba Halil Akkaya, “Herkes trafik kazası yapabilir ama bu trafik kazası değil, trafik cinayetiydi. Sanık 1.92 promil alkollü. Trafik kural hataları yapıyor. Kırmızı ışıkta geçiyor. Avukatımla görüştüm. Karşı tarafın cezası kesin olarak onaylanmadı, şu an Yargıtay’da. Yargıtay’da onaylandığı an serbest kalacak. Verilen ceza 9 yıl 9 aydı. İstinaf Mahkemesi 7 yıl 6 aya düşürdü. Bu adam yeni çıkan af yasasıyla cezasının yarısını yatacak. Denetimli serbestlikte bir yıldan üç yıla çıkarıldı. Otomatik olarak onaylandığı an dışarıya çıkacak. Suçluları da onları affedenleri de affetmiyoruz. Onlar affetti, biz affetmiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Toprağın altına girdik’

Anne Leyla Akkaya da şunları anlattı: “Af yasasıyla, 90 bin aileyi sevindirdiniz, bunun karşılığında da 90 bin ailenin de hakkını yemiş oldunuz. Biz zaten çocuklarımızı kaybederek toprağın altına girdik. Kimseye hakkımı helal etmiyorum. Ben kızımı bir daha görmeyeceğim ama buna sebep olanlar ailelerini görecek. Yaşadıklarımız o kadar ağır ki, kabullenemiyorum. Kızımın yaşı hep 19 yıl 7 ay 13.5 saat.”