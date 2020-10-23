Kızını öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına sanık Harun Yıldız, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Taraf avukatları ve sanık yakınları mahkeme salonunda hazır bulunurken, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapması için söz verilen baba Harun Yıldız, önceki savunmalarını tekrarladığını belirtti.

Sanık Yıldız, “Daha önce mahkemeden görüntülerin incelenmesini talep etmiştim ancak bu kabul görmedi. Kızım, o görüntülerde baygın olarak görülüyordu, birileri kızıma bu kötülüğü yaptı. Onların bulunup cezalandırılmasını istiyorum” dedi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Hasan Şatır da “Görüntülerin gerçek olduğunu, çocuğun iradesi dışında görüntülerinin paylaşıldığını farz edelim. Bu durumda ne değişecek, bundan yola çıkarak ölen çocuğu kusurlu mu kabul edelim?” sözlerini kullandı. Sanık Harun Yıldız, “üstsoy veya altsoydan birini öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.