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23.10.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Kızını öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet

Ankara Çubuk’ta, 18 yaşındaki kızı Şeyma Yıldız’ı internetten izlediği müstehcen videodaki kadına benzeterek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Harun Yıldız, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Kızını öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet

 

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına sanık Harun Yıldız, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Taraf avukatları ve sanık yakınları mahkeme salonunda hazır bulunurken, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapması için söz verilen baba Harun Yıldız, önceki savunmalarını tekrarladığını belirtti.

Sanık Yıldız, “Daha önce mahkemeden görüntülerin incelenmesini talep etmiştim ancak bu kabul görmedi. Kızım, o görüntülerde baygın olarak görülüyordu, birileri kızıma bu kötülüğü yaptı. Onların bulunup cezalandırılmasını istiyorum” dedi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Hasan Şatır da “Görüntülerin gerçek olduğunu, çocuğun iradesi dışında görüntülerinin paylaşıldığını farz edelim. Bu durumda ne değişecek, bundan yola çıkarak ölen çocuğu kusurlu mu kabul edelim?” sözlerini kullandı. Sanık Harun Yıldız, “üstsoy veya altsoydan birini öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağı yer atan kadın kameradaİstanbul Sultangazi'de Şehit Esma Çevikin babasının ikamet ettiği evin penceresine asılan Türk bayrağı, bir kadın tarafından kopartılarak yere atıldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Baba Hüseyin Akgül, Acı bitmeden yeni bir acı yaşadım" dedi.
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