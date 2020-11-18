Kızını öldüren babaya verilen cezanın gerekçesi açıklandı

Harun Yıldız, geçen 6 Şubat'ta, dershane çıkışında aracıyla aldığı kızı Şeyma Yıldız'ı, Çubuk Kargın Mahallesi'ne götürüp, burada tabancayla vurarak, öldürdü. Polisi arayarak teslim olan baba, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

MAHKEME CEZADA İNDİRİM UYGULAMADI

Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan sanık savunmasında, kızının internette uygunsuz videosunu gördüğünü ileri sürerek, "Daha önce mahkemeden görüntülerin incelenmesini talep etmiştim ancak bu kabul görmedi. Kızım, o görüntülerde baygın olarak görülüyordu, birileri kızıma bu kötülüğü yaptı. Onların bulunup cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Mahkeme Başkanı Hasan Şatır, "Görüntülerin gerçek olduğunu kabul etsek ne değişecek. Bundan yola çıkarak ölen çocuğu kusurlu mu kabul edeceğiz?" diye karşılık verdi. Sanık, 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, cezada indirim uygulanmadı.

GEREKÇELİ KARAR: VİDEODAKİ ŞEYMA DEĞİL

Mahkeme, kararın gerekçesini açıkladı. Kararda, babanın savunmasında; kızına, görüntüleri sorduğunu, ölenin de bunu kabul etmediğini ve sonra 'sus baba' dediğini söylediği aktarıldı. Ölü muayene raporunda Şeyma'nın 9 ateşli silah yaralanması sonrası öldüğü belirtilerek, "Her ne kadar sanık görmüş olduğu videodaki şahsın kızı olduğunu söylemiş ise de; mahkememizce alınan bilirkişi raporunda videodaki kişinin Şeyma Yıldız olmadığı belirlenmiştir. Videodaki şahıs ölen Şeyma Yıldız olsa bile bu durum sanığa yönelen haksız bir eylem oluşturmadığı gibi sanığın da böyle bir düşüncesi olmayıp, savunmalarında amacının videoyu çeken kişiyi bulup öldürmek oluğunu, kızına bunu yapanların cezalandırılmasını, ölen Şeyma Yıldız’ı korumak istediğini söylemiştir. Bu durumda sanığa yönelen, mağdur tarafından gerçekleştirilmiş herhangi bir haksız fiil oluşmadığından unsurları oluşmaması nedeniyle sanık lehine haksız tahrik hükümleri uygulanmamıştır" denildi.

Kararda ayrıca, Şeyma Yıldız'ın olay tarihinde 18 yaşından küçük olması, sanığın öz kızının olması nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiği, suçun işleniş biçimi, olayın vahameti ve toplumda yarattığı infial ile sanığın yargılama sürecindeki davranışları göz önünde bulundurularak, TCK’nın 62’nci maddesinde öngörülen takdir indiriminin de uygulanmadığı belirtildi.