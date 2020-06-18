Kızını öldürüp, intihara kalkışan baba, mezar kazarak 'Ben ya da karım girecek' demiş

Olay, dün, Elazığ Kırklar Mahallesi Huzurlu Sokak'taki 3 katlı Ekici Apartmanı'nın bodrum katında meydana geldi.

Babasından boşanan annesiyle Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaşayan Merve K. (20), gireceği sınav için ağabeyinin Elazığ'daki evine geldi.

Kızının kentte olduğunu öğrenen baba Mikail K., iddiaya göre, merkeze bağlı Elmapınar köyünden gelip, görüşmek istedi. Merve K., babasıyla görüşmek istemeyince aralarında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Mikail K., tabancasını çıkararak, kızına ateş açtıktan sonra kendisini de vurdu. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Merve K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

İntihar teşebbüsünde ağır yaralanan Mikail K. ise ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Mikail K.'nin tedavisinin yoğun bakımda sürdürüldüğü öğrenildi.

6 AY ÖNCE ESKİ EŞİNİN YANINA GİDİP, BARIŞMAK İSTEMİŞ



Polis ekiplerinin başlattığı soruşturma devam ederken, Mikail K.'nin, 6 ay önce Diyarbakır Ergani'ye gidip, boşandığı eşiyle barışmak istediği; ancak olumsuz yanıt aldığı öne sürüldü. Elmapınarı köyünden komşuları, Mikail K.'nin bunun üzerine evine dönüp, köyde mezar kazarak, "Bu mezara ya ben ya da karım girecek" dediğini iddia etti.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Sosyal medya hesabından hayatını kaybeden 20 yaşındaki Merve'nin paylaşımlarında baba vurgusu ise dikkat çekti. Merve'nin, yakın zamanda "Herkesi affederim babamı asla" paylaşımını beğendiği, ayrıca 3 ay önce "Bir baba düşünün gözünü kırpmadan kızını öldürüyor her şeyi örnek gösterdiniz de çocukları için canını verecek babaları örnek alsaydınız keşke" diye yazdığı ortaya çıktı.