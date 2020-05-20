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20.05.2020 - 10:27 | | İHA

Kızının engelli maaş kartını alıp başka kadına gitti!

Adana'da bir baba, 19 yaşındaki engelli kızının maaş kartını alıp başka bir kadınla yaşamaya başlayınca, anne ve engelli kızı perişan oldu.

Kızının engelli maaş kartını alıp başka kadına gitti!

Suriye'de yaklaşık 10 yıl önce çıkan iç savaşta İbrahim El Muhammed, atılan bomba sonucu iki bacağını kaybetti. İbrahim El Muhammed, eşi Fatma El Hüseyin biri engelli iki kızıyla birlikte önce Hatay'a daha sonra da Adana'ya geldi. Burada Sene El Muhammed adlı kız çocuğu zihinsel engelli olduğu için devlet aylık 804 lira maaş bağladı. Baba da fiziksel engelli olduğu için 804 lira aylık almaya başladı. Aile bu aylıklarla ayakta durmaya çalışırken baba başka bir kadınla tanışarak, onunla yaşamak için kızının engelli maaşı kartını da alıp evi terk etti. Aile, genç kızın engelli maaşı ile geçindiğinden perişan oldu.

Anne Fatma El Hüseyin, eşinin kendilerini terk ettiğini, giderken kızının engelli maaş kartını da alıp götürdüğünü, bu nedenle çok zor durumda olduklarını, komşuların yardımıyla karınlarını doyurduklarını söyleyerek yardım istedi.

 

"Virüsün hayvandan hayvana bulaşması mümkün"ABD'de bulunan Wisconsin Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde bir ekip tarafından gerçekleştirilen laboratuvar deneyinde kedilerin hiç semptom göstermeden koronavirüsü diğer kedilere bulaştırdığı görüldü. Veteriner Hekim Dr. Ebru Tong, "Kedilerden kedilere virüsün bulaşması ve belirti göstermeksizin pozitif çıkmaları zaten hastalığın bulaşma yollarına baktığımızda mümkündür. Önemli olan doğal yollarla hasta bir insandan dolayı virüsü almış olan pozitif bir evcil hayvandan yine doğal yollarla başka bir evcil hayvana geçiş olup olmadığıdır. Bu konuda da şu ana kadar kayda geçmiş bir vaka bildirimi yoktur" dedi.
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