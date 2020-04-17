Kızıyla nikahsız yaşamak isteyen şahsı bıçaklayarak öldürdü

Gaziantep Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi’nde geçen Pazartesi günü yaşanan cinayetin sır perdesi aralandı. İş yerine gelen Servet K.’yı (28) kavga anında bıçaklayarak öldüren İsmail K.’nın (54) emniyete verdiği ifade ortaya çıktı.

İsmail K., Servet K.’nın kızıyla nikahsız olarak birlikte yaşamak istediğini ve bu yönde kendisini ve ailesini tehdit ettiğini, olay günü de Servet K.’nın kendisinin iş yerine gelerek yine tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu söyledi. Servet K.'nın ayrıca daha önce de birçok defa İsmail K.’nın evinin önündeki aracına zarar verdiği ve İsmail K. ile ailesine mesaj ve aramalarla ağır hakaret ve tehditlerde bulunduğu öğrenildi.

İsmail K. ifadesinde, kızıyla bir süre arkadaşlık eden Servet K.’nin kızıyla evlenmek istediğini beyan etmesi üzerine Servet K. ve ailesiyle tanıştıklarını ancak bu evliliğin gerçekleşmeyeceğini anladıklarından dolayı Servet K. ve ailesiyle görüşmeyi kestiklerini anlattı. Yaşanan bu sürecin ardından Servet K.’nın İsmail K.’nın kızı ile resmi nikah kıymadan yaşamak istediği, bu talebin İsmail K. ve ailesi tarafından kabul edilmediği, Servet K.'nın aileye hakaret ve tehditlerde bulunduğu öğrenildi.

ARACINA ZARAR VERDİ



Servet K.’nın, daha önce de İsmail K.’nin evinin önüne gelerek hakaretler savurduğu ifade edildi. Servet K.’nın İsmail K.’nın arabasının tekerleklerini patlattığı ve camlarını kırdığı öğrenilirken İsmail K.’ye yönelik, “Ben senin kızını canım ne zaman isterse gelip alırım, birlikte de yaşarım. Kimse bana bir şey diyemez. Bana bir şey diyecek erkek varsa buyursun ben buradayım” gibi tahrik edici söylemlerde bulunduğu kaydedildi.